Ekitike z FC Liverpool sa vracia do Frankfurtu, v Lige majstrov bude čeliť oslabenému niekdajšiemu zamestnávateľovi

Útočník „The Reds" narazí na obranu, ktorá v ostatných piatich zápasoch inkasovala 18 gólov.
Hugo Ekitike
Francúz Hugo Ekitike z anglického futbalového klubu FC Liverpool oslavuj gól v súboji Ligového pohára proti Southamptonu. Foto: SITA/AP
Veľká Británia Futbal Futbal z lokality Veľká Británia

Útočník Hugo Ekitike z anglického futbalového klubu FC Liverpool sa v stredu predstaví v Lige majstrov proti svojmu bývalému klubu Eintracht Frankfurt, ktorý sa od jeho júlového odchodu výrazne zmenil.

Eintracht v minulej sezónu postúpil do Ligy majstrov po prvý raz v histórii, no má za sebou nestabilný štart tejto sezóny s jedným víťazstvom z ostatných piatich zápasov. Defenzíva inkasovala až 18 gólov.

Ekitike bol v predchádzajúcom ročníku hlavným útočníkom klubu po odchode Omara Marmousha do Manchestru City. Francúz strelil 22 gólov a pridal 12 asistencií v 48 zápasoch.

Klub však v posledných rokoch pravidelne predáva svoje najväčšie talenty za vysoké sumy, Ekitike je najnovší odchod za približne 69 miliónov libier.

Frankfurt začal sezónu v pohárovej Európe fantasticky, keď doma zdolal Galatasaray Istanbul 5:1, no následne utrpel rovnakú prehru s Atléticom Madrid. V I. bundeslige je Eintracht po siedmich zápasoch na siedmom mieste, pričom má najviac inkasovaných gólov a druhý najvyšší počet strelených gólov.

FC Liverpool, ktorý je v kríze so štyrmi prehrami bez prerušenia, sa bude snažiť využiť slabú obranu súpera. Nové posily Liverpoolu Florian Wirtz a Alexander Isak zatiaľ v Premier League a Lige majstrov nepresvedčili, zatiaľ čo Ekitike je jediný, kto zatiaľ ukázal dobrú formu s piatimi gólmi v 11 zápasoch.

Športový riaditeľ Frankfurtu Timmo Hardung verí, že zápas proti Liverpoolu môže byť pre jeho tím impulz pre oživenie. „Bude to úplne iný zápas. Od pondelka sa veci opäť pohnú. Liga majstrov proti Liverpoolu je to najlepšie, čo môže byť vo futbale. Som nesmierne nadšený,“ povedal.

