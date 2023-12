Eiffelovu vežu zatvorili pre štrajk zamestnancov, dôvodom je sté výročie smrti jej konštruktéra Gustava Eiffela

Eiffelovu vežu v Paríži museli v stredu nechať zatvorenú pre návštevníkov z dôvodu štrajku, do ktorého vstúpili zamestnanci tejto pamiatky v deň, keď si táto veža pripomína 100 rokov od smrti svojho konštruktéra Gustava Eiffela.

Podľa hovorcu Eiffelovej veže môžu turisti stále vstúpiť na presklenú esplanádu pod vežou, ale prístup k samotnej 300-metrovej pamiatke je až do odvolania zatvorený. Štrajk bol vyhlásený pred rokovaniami o zmluve s mestom Paríž, ktoré je vlastníkom 134-ročnej pamiatky, uviedol hovorca.

The #EiffelTower, one of the world’s prime tourist attractions, was closed Wednesday after staff went on strike, the tower’s operator said. The strike on the 100th anniversary of the death of engineer Gustave Eiffel, who built the tower, was to protest „the current way it is… pic.twitter.com/cQqM2mG5eI

— KUWAIT TIMES (@kuwaittimesnews) December 27, 2023