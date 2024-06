Edmonton si po 18 rokoch zahrá o Stanleyho pohár. McDavid sa nedotkol trofeje pre víťaza Západnej konferencie

Tri strely v prvej tretine stačili Edmontonu na dva presilovkové góly, ktoré napokon „olejárom“ zabezpečili nielen víťazstvo v šiestom súboji finále play-off Západnej konferencie, ale aj postup do rozhodujúceho boja o Stanleyho pohár. Edmonton na domácom ľade zdolal Dallas 2:1 a prvýkrát od roku 2006 si zahrá o najvzácnejšiu hokejovú klubovú trofej.

Finálová séria začne už čoskoro

Finálová séria medzi tímami Florida Panthers a Edmonton Oilers sa začne v sobotu 8. júna na ľade Floridy. Kým Edmonton zabojuje už o šiesty Stanley Cup v histórii, Florida túto trofej ešte v zbierke nemá. Šieste finále na Západe ukázalo, aký dôležitý je pre Edmonton jeho kapitán Connor McDavid.

Najprv sa v presilovke pohral so Samom Steelom aj jedným z najlepších obrancov NHL Mirom Heiskanenom a bekhendom prekonal Jaka Oettingera. V 16. min zasa McDavid presne prihral na hokejku Zacha Hymana a najlepší strelec Edmontonu v tejto sezóne zvýšil na 2:0.

Záverečná hra bez brankára

Bola to tretia strela domácich na bránku a bol z toho druhý gól, hostia mali v tom čase už šesť streleckých pokusov. McDavid je s 31 bodmi najproduktívnejší hráč play-off (5+26) a Hyman so 14 gólmi zasa najlepší strelec. Do konca zápasu sa hostia z Dallasu snažili aspoň vyrovnať, ale podarilo sa im iba znížiť v tretej tretine Masonom Marchmentom.

Neuspeli ani v záverečnej hre bez brankára aj preto, že Stuart Skinner v bránke Edmontonu podal jeden zo svojich najlepších výkonov sezóny a možno aj kariéry. Zlikvidoval 34 streleckých pokusov hostí. V tretej tretine Dallas prestrieľal Edmonton 14:2, ale aj tak nezabránil búrlivým oslavám v zaplnenom Rogers Place.

Najlepší zápas v celej sérii

„Keď zaznela záverečná siréna, ozval sa ohlušujúci rachot fanúšikov, aký som nikdy predtým nepočul. A všetci tí ľudia skandovali ´Chceme pohár´. Vtedy som si uvedomil, aká obrovská história je za týmto výnimočným miestom. Úprimne sa chcem poďakovať fanúšikom za obrovskú podporu a odkázať im, že sme ešte neskončili,“ uviedol Connor McDavid v prvej reakcii pre Sportnet.

„Asi by som mal povedať, že to bol náš najlepší zápas v celej sérii, ale neskončil sa v náš prospech,“ utrúsil kapitán Dallasu Jamie Benn. „Moji hráči nechali na ľade všetko, som hrdý na nich aj celú play-off sériu proti Edmontonu. Náš súper ukázal, že má skvelé presilovky a tiež brankára. Inak by sme si vybojovali siedmy zápas. Momentálne sa cítim prázdno,“ skonštatoval tréner Dallasu Peter DeBoer.

Odovzdanie trofeje víťaza

Zástupca komisára NHL Bill Daly odovzdal trofej pre víťaza Západnej konferencie „Clarence S. Campbell Bowl“ kapitánovi Edmontonu, ale McDavid sa ho v súlade s tradíciou nedotkol v domnení, že tak je to lepšie pre úspech vo finále. Hráči Oilers sa potom odfotografovali s trofejou.

Iba hráči dvoch tímov NHL sa od sezóny 2006/2007 dotkli trofeje pre víťaza na Západe – boli nimi Colorado Avalanche v roku 2022 a Vegas o štyri roky skôr. Colorado vtedy napokon získalo Stanleyho pohár po finálovej výhre 4:2 nad Tampou Bay, ale Vegas neuspel proti Washingtonu 1:4 na zápasy.

Víťaz Západnej konferencie

Edmonton sa stal víťazom Západnej konferencie po ôsmy raz, prvýkrát to bolo v sezóne 1982/1983. Všetkých päť Stanleyho pohárov získal Edmonton počas siedmich sezón v rokoch 1984 – 1990 na čele s fenomenálnym útočníkom Wayneom Gretzkým.

Ten však vybojoval s klubom z provincie Alberta iba štyri víťazné trofeje (pri poslednej už chýbal v tíme), na všetkých päť si siahla sedmička hráčov: Glenn Anderson, Grant Fuhr, Randy Gregg, Charlie Huddy, Jari Kurri, Kevin Lowe a Mark Messier.