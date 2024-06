Eco-Investment dokončil investície v Slovinsku za viac ako 130 miliónov eur

Slovinský závod na výrobu hygienických potrieb Paloma, ktorý je súčasťou česko-slovenského holdingu Eco-Investment a.s., dokončil investície do moderných technológií vo výške viac ako 130 miliónov eur. Zahŕňajú dve nové konvertovacie linky a automatický vysokoregálový sklad.

„V roku 2021, keď sme tu spustili nový papierenský stroj, sme oznámili, že budeme pokračovať v investíciách do továrne na Sladkom vrchu. Dnešný deň je dôkazom toho, že sme dodržali sľub a napriek vážnym výzvam v ekonomickom prostredí úspešne pokračujeme v rozvoji Palomy ako aj celej SHP Ggroup. Sme radi, že sme sem pred siedmimi rokmi prišli a chceme pokračovať v investíciách, či už je to energetika alebo pokračovanie v ďalších výrobných linkách. Pripravujeme novú linku za 11 miliónov eur a novú energetiku za 40 miliónov eur. Energetika by sa v závode mala prebudovať na modernejšiu a priaznivejšiu k životnému prostrediu,“ uviedol prezident holdingu Eco-Investment a.s. Milan Fiľo.

Nový automatický sklad, ktorého výstavba si vyžiadala demoláciu starých budov a výstavbu úplne novej budovy, má desať poschodí a 24.760 paletových miest. Umožňuje efektívnejšiu dopravu, sledovateľnosť všetkých paliet a nižšie prevádzkové náklady na skladovanie a vnútornú logistiku.

„Rovnako, ako väčšina odvetví, aj hygienický papierenský priemysel v Európe musel čeliť náročným trhovým podmienkam. Nepredstaviteľne vysoké nárasty vstupných nákladov a kolísavá dostupnosť materiálov mali veľký dopad na naše podnikanie,“ priblížil generálny riaditeľ SHP Group Richard Žigmund s tým, že tieto investície budú kľúčom k lepšej výkonnosti spoločnosti.

Slovinská vláda poskytla v rámci investícií priamu podporu vo výške 8,1 milióna eur. Na slávnostnom podujatí, ktoré sa v závode uskutočnilo 4. júna sa zúčastnili predstavitelia Vlády Slovinskej republiky, premiér Robert Golob, minister hospodárstva, cestovného ruchu a športu Matjaž Han a minister financií Klemen Boštjančič. „Závod Paloma je vďaka investícii dnes príkladným podnikom novej doby. Využíva inovatívne technológie a zároveň vysoko dbá na ochranu životného prostredia. Novému majiteľovi sa podarilo zachovať papierenskú tradíciu v regióne, oživiť výrobu a priniesť ďalšie pracovné miesta. Som presvedčený, že závod je v dobrých rukách a teším sa na jeho ďalší rozvoj,“ uviedol predseda vlády Golob.

Spoločnosť Paloma, ktorej korene siahajú až do roku 1873, je popredným, inovatívnym poskytovateľom a výrobcom vysokokvalitných hygienických papierových výrobkov na každodenné použitie v regióne západného Balkánu, strednej Európy i mimo nej. Ročná kapacita je 87 000 ton papiera, ktorý sa spracováva na toaletný papier, papierové utierky a vreckovky. Od roku 2017 je Paloma súčasťou medzinárodnej skupiny SHP Group so sídlom v Bratislave.

O SHP Group

Skupina SHP je popredným výrobcom hygienických papierových produktov v strednej a juhovýchodnej Európe s tržbami viac ako 200 miliónov eur ročne, čo zahŕňa predaj produktov pod značkami Harmony a Paloma. Skupina SHP zamestnáva viac ako 1800 ľudí. Spoločnosť Paloma je kľúčovou súčasťou skupiny SHP Group, ktorá zahŕňa aj výrobu v Banja Luke (BiH), Pazine (HR), Slavošoviciach a Harmanci a dodáva produkty do približne 20 krajín Európy.

ECO – INVESTMENT a.s.

ECO-INVESTMENT, a.s. je česko-slovenský priemyselno-investičný holding vedený priemyselníkom Milanom Fiľom. Pokrýva dlhodobé investície v rámci celej Európy. Hlavnými oblasťami investícií sú výroba celulózy a papiera, energetika, potravinárstvo a reality. Od jeho založenia je holding prítomný vo viacerých charitatívnych projektoch v oblasti zdravotníctva, vzdelania, kultúry a športu.

