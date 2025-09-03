Dystópia, na ktorú sme čakali: 28 rokov potom prichádza s pokračovaním

Film 28 rokov potom: Chrám z kostí(28 Years Later: Bone Temple) má prvý trailer a už teraz vyzerá ako jedna z najočakávanejších hororových udalostí budúceho roka. Slovenskí diváci sa ho dočkajú 15. januára 2026, do kín ho prinesie Itafilm. Film sľubuje viac drastických hororových scén a zvratov než jeho predchodca a ide do hlbších vrstiev ponurého dystopického univerza, kde je stále čo objavovať.
Trailer naznačuje temný a vizuálne silný zážitok tu:
Novinka je druhou časťou trilógie, ktorú odštartoval film 28 rokov potom (2025). Réžiu prebrala Nia DaCosta, scenár opäť napísal Alex Garland a medzi producentmi zostáva duchovný otec série Danny Boyle.
Príbeh priamo nadväzuje na záver predchádzajúceho filmu. Dr. Kelson (Ralph Fiennes) prehlbuje „vzťah“ s alfom Samsonom a snaží sa lepšie pochopiť samotný vírus a jeho mutácie. Zato Spike sa ocitá v nočnej more, z ktorej zdanlivo niet úniku. Mladý bojovník je nútený stať sa členom extrémistického kultu vedenom charizmatickým, no desivým Jimmym Crystalom (Jack O’Connell – Hriešnici, Pluk mizerov). A ich skutky sú omnoho desivejšie než infikovaní…
Chrám z kostí nasadzuje ešte temnejší tón: rozširuje svet série cez tému kultov, fanatizmu a to všetko na pozadí stále veľmi aktuálne infekcie zúrivosti, ktorá ohrozuje preživších. Nakrúcanie prebiehalo na prelome augusta až októbra 2024, súbežne s prvým dielom; hudbu zložila Hildur Guðnadóttir (Joker, Černobyľ).
Danny Boyle sa nechal počuť, že v pokračovaní sa v malej roli objaví aj Cillian Murphy, ktorý má byť aj hlavným hrdinom pripravovanej záverečnej časti tejto epickej trilógie. Veľké finále by mal podľa plánov režírovať priamo Boyle – a uzavrieť tak jednu z najvýraznejších hororových sérií posledných dekád, ktorá stále posúva žánrové hranice.
Synopsa: Pokračovanie hororu 28 rokov potom nadväzuje na dramatický záver predchádzajúcej časti. Dr. Kelson sa čoraz hlbšie ponára do výskumu alfy Samsona v nádeji, že nájde kľúč k pochopeniu vírusu zúrivosti. Medzitým je mladý Alfie vtiahnutý do fanatického kultu vedeného charizmatickým, no zvráteným Jimmym Crystalom. Jeho záujem o Kelsonov záhadný „Chrám kostí“ sa postupne mení na nebezpečnú posadnutosť a Alfie s hrôzou zisťuje, že v tomto dystopickom svete nie sú najväčšou hrozbou infikovaní – ale preživší. A najmä Jimmyho banda, ktorej šialenstvo nepozná hraníc.
EXKLUZÍVNE V KINÁCH OD 15. JANUÁRA 2026
