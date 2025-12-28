Dvorského tretia asistencia v sezóne stačila na výhru St. Louis. V presilovke začal gólovú akciu - VIDEO

Dokopy tak slovenský útočník nazbieral osem kanadských bodov v 29 stretnutiach.
St. Louis Blues
Na snímke hráči St. Louis Blues. Foto: SITA/AP Photo/Rhona Wise
Ruský hokejista Pavel Bučnevič strelil dva góly za St. Louis Blues pri výhre 3:2 proti Nashville Predators. Bodovo sa presadil aj Dalibor Dvorský, ktorý si pripísal asistenciu pri presilovkovom góle Braydena Schenna.

„Predátorom“ prerušili trojzápasovú víťaznú šnúru a vrátili im „požičané“ po nezdaroch spred 12, respektíve 16 dní proti tomuto súperovi.

„Vždy, keď sa vrátite po prestávke, prvé tretiny sú zvyčajne nedbalé, ale my sme hrali dobre a udali tón zápasu. Základy sú veľmi dôležité, niečo, na čo kladieme veľký dôraz. Je pekné cítiť sa po prvej tretine dobre,“ povedal útočník St. Louis Robert Thomas pre web nhl.com.

Kariérny míľnik

„Myslím si, že najväčšie obavy prináša to, že niektorí hráči sú stále na vianočných prázdninách. Nemyslím si, že boli všetci v plnom prúde. Do zápasu sme vstúpili pomaly. Urobili sme niekoľko mentálnych chýb v návale, ktorý nás zabil,“ kriticky sa vyjadril tréner Nashvillu Andrew Brunette.

Schenn dosiahol svoj 700. bod v NHL a poslal St. Louis do vedenia 1:0 po Dvorského asistencii. V 1 061 zápasoch má na konte 285 gólov a 415 asistencií.

„Znamená to, že musíte pokračovať. Taká je mentalita. Nikdy nie ste spokojní, ale je to samozrejme úspech, ktorý nedosiahnete bez príležitosti od koučov a bez toho, aby ste boli v dobrých tímoch s dobrými spoluhráčmi. Taká je realita. Som jednoducho šťastný a vďačný, že som hral v tejto lige tak dlho,“ uviedol kanadský hokejista.

Hoci Nashville vyrovnal, dvomi gólmi rozhodol spomenutý Bučnevič. V 53. minúte prišlo iba k zníženiu na konečných 3:2 zásluhou Fjodora Svečkova v oslabení.

Hrdina St. Louis zažil prvý viacgólový duel v aktuálnej sezóne NHL. „Predtým to bola len slabá strela a ja som mal, tak trochu, odrazený puk. Nedokázal som skórovať z prvej strely, tak som to len dorazil,“ priblížil ruský útočník.

Dvorský v tomto ročníku strelil päť gólov a na tri prihral. Dokopy tak nazbieral osem kanadských bodov v 29 stretnutiach.

V tabuľke Západnej konferencie sú oba kluby na priečkach mimo play-off. Vyššie na 10. mieste je St. Louis, 12. pozíciu okupuje Nashville.

