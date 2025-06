Dvoch zadržaných v prípade darovania munície Ukrajine prepustili na slobodu, potvrdil advokát Kubina

Dvoch zadržaných v rámci policajnej akcii súvisiacej s darovaním vojenskej munície Ukrajine už prepustili na slobodu. Ide o bývalého šéfa štátnej spoločnosti Konštrukta-Defence Alexandra Gurského a bývalého generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva obrany Petra Kozáka. Pre agentúru SITA to potvrdil ich advokát Peter Kubina.

„Dnes boli naši dvaja klienti zadržaní počas teatrálnej policajnej akcie, ktorá bola zameraná na Jaroslava Naďa, ktorého týmto pozdravujeme do jeho super utajeného kanadského exilu. Pred chvíľou boli obaja prepustení — bez vznesenia akéhokoľvek obvinenia,“ napísal Kubina na sociálnej sieti.

Po oboznámení sa so spisom a absolvovaní výsluchov je to podľa neho úplne jasné – na tomto prípade nie je nič trestné.

„Náš východný sused bol napadnutý agresorom a dodnes sa bráni. Požiadal nás o pomoc a naša vtedajšia vláda mu ju v prvých hodinách a dňoch poskytla — rýchlo, zákonne a správne. Bolo to nielen v súlade so zákonom, ale aj s elementárnou ľudskou morálkou. Pomoc napadnutému totiž nie je len politickým rozhodnutím, je to civilizačný postoj, ktorý odlišuje civilizované národy od barbarov,“ komentoval advokát. Pomoc Ukrajine bola podľa neho aj v záujme bezpečnosti Slovenska.

„Je smutné, že dnes nám vládne piata kolóna, ktorej predstavitelia by za prísľub vlastného pohodlia a beztrestnosti pokojne urobili zo Slovenska kolóniu akejkoľvek východnej diktatúry. Dnes sa túžby tejto piatej kolóny stretli so zákonom. A zákon opäť zvíťazil,“ skonštatoval Kubina. Policajti z Úradu boja proti organizovanej kriminalite sa podľa neho správali profesionálne. Nezávidí im však, pod koho politickým vedením musia dnes pracovať, dodal.