Dvoch ukrajinských futsalistov počas cesty za súperom odviedli do armády, zápas ešte mohli odohrať

Obaja hráči nemali odklad ani výnimku z mobilizácie.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Russia Ukraine War
Na snímke, ktorú poskytla tlačová služba 65. ukrajinskej mechanizovanej brigády, ukrajinskí vojaci cvičia na vojenskom cvičisku v Záporožskej oblasti na Ukrajine v pondelok 10. marca 2025. Foto: Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanised Brigade via AP
Dvoch hráčov ukrajinského futsalového klubu Ľubart z mesta Luck – Dmytra Romaňuka a Nazara Senyka – zmobilizovali do ukrajinskej armády priamo počas cesty na zápas tamojšej najvyššej súťaže.

Ako referuje web sportnews.com.ua, udialo sa tak 5. decembra na kontrolnom stanovišti neďaleko mesta Luck. Keď klubový autobus zastavil a zástupcovia miestneho vojenského komisariátu skontrolovali dokumenty všetkých pasažierov, Romaňuk a Senyk nemali odklad ani výnimku z mobilizácie.

Hráčom síce umožnili odohrať zápas proti súperovi z Odesy, ktorý sa uskutočnil 6. decembra, no následne sa museli začať pripravovať na službu v ukrajinskej armáde.

Okruhy tém: Mobilizácia Rusko-ukrajinský konflikt
