Dvaja baníci zahynuli po úniku metánu v poľskej bani, kde výbuch plynu v roku 2022 pripravil o život 14 ľudí. Nehoda sa stala v pondelok popoludní v bani Pniówek v Sliezskom uhoľnom revíri na juhu Poľska, uviedol v utorok prevádzkovateľ Jastrebskej uhoľnej spoločnosti (JSW). Dvaja „veľmi skúsení“ baníci sa v čase incidentu nachádzali v hĺbke 830 metrov pod zemou, konštatovala JSW. Ďalších osem ľudí sa podarilo zachrániť.
Auto v Holandsku narazilo do ľudí, deväť ľudí utrpelo zranenia
Poľsko, ktoré naďalej pokrýva takmer 60 percent svojej energetickej spotreby uhlím, zaznamenalo v posledných rokoch sériu banských nehôd. V apríli 2022 došlo v tej istej bani k výbuchu metánu, ktorý si vyžiadal 14 obetí na životoch, vrátane baníkov a záchranárov. Podľa poľskej verejnoprávnej televízie TVP tento rok v baniach v Poľsku zahynulo 15 ľudí. Poľsko sa usiluje o dekarbonizáciu svojej ekonomiky a v nasledujúcich desaťročiach plánuje zatvoriť viaceré bane.