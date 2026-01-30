HDP v Poľsku vlani narástol o 3,6 percenta, maďarský bol tesne nad nulou

Poľský hrubý domáci produkt (HDP) vzrástol vlani o 3,6 percenta, oznámil v piatok štátny štatistický úrad. Ide o jeden z najlepších výsledkov v rámci Európskej únie (EÚ) a zrýchlenie oproti 3-percentnému rastu v roku 2024.
Hlavným zdrojom rastu, ktorý bol najvyšší za posledné tri roky, boli najmä služby, priemysel a stavebníctvo. Poľská ekonomika expanduje približne trojnásobným tempom oproti priemeru EÚ. Podľa Eurostatu a Medzinárodného menového fondu (MMF) by mal tento rok poľský HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily dosiahnuť 80 percent priemeru EÚ.
Rozdielny vývoj v minulom roku zaznamenala ďalšia stredoeurópska krajina, ktorá rovnako ako Poľsko nie je členom eurozóny. Ako v piatok informoval maďarský štatistický úrad KSH, domáca ekonomika vlani vzrástla len o 0,3 percenta. Aktuálny výsledok je v ostrom kontraste s pôvodnými predpokladmi vlády, ktorá na začiatku roka 2025 sľubovala „raketový štart“ a očakávala 3,4-percentný rast.
„V porovnaní s rokom 2024 maďarská ekonomika v podstate stagnovala,“ povedala analytička Erste Bank Orsolya Nyesteová. Dodala však, že v tomto roku očakáva návrat k výraznejšiemu rastu „vďaka oživeniu externého dopytu a zlepšujúcej sa európskej ekonomike“.
Údaje o slabom výkone domáceho hospodárstva prichádzajú v čase blížiacich sa parlamentných volieb. Súčasného premiéra Viktora Orbána v nich čaká náročný súboj, keďže jeho nacionalistická strana Fidesz zaostáva v predvolebných prieskumoch za opozíciou.