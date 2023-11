Duda poveril Morawieckeho zostavením vlády, jeho rozhodnutie má spomaliť vznik novej poľskej vlády

Poľský prezident Andrzej Duda v pondelok poveril doterajšieho premiéra Mateusza Morawieckeho zostavením novej vlády, hoci jeho strana Právo a spravodlivosť (PiS) stratila v októbrových voľbách väčšinu v parlamente.

Veľké víťazstvo Tuska

Duda, ktorý je spojencom súčasnej vlády, povedal, že PiS by mala dostať prvú šancu na zostavenie vlády, keďže je stále najväčšia strana. Ak sa to Morawieckemu nepodarí, parlament navrhne premiéra a prezident ho podľa svojich slov okamžite podporí.

Rozhodnutie prezidenta má podľa agentúry AP pravdepodobne spomaliť vznik novej vlády v Poľsku, keďže opozícia získala dosť hlasov na to, aby mala pod kontrolou parlament. Trojica opozičných strán získala 248 kresiel v 460-člennej dolnej komore parlamentu, čo je pre opozičného lídra a niekdajšieho premiéra Donalda Tuska veľké víťazstvo.

Opozícia rozhodnutie kritizuje

Opoziční politici skritizovali Dudovo pondelkové rozhodnutie, pretože podľa nich vytvára politickú neistotu a odďaľuje nevyhnutné zostavenie vlády pod vedením Tuska v čase problémov vo svete.

Duda musí vymenovať novú Morawieckeho vládu do 14 dní od prvého zasadnutia nového parlamentu, ktoré sa uskutoční budúci pondelok. Morawiecki bude mať potom ďalších 14 dní na to, aby čelil hlasovaniu o dôvere. Ak by ju nezískal, mal by predsedu vlády určiť parlament.

Morawiecki už vyzval zákonodarcov na spoluprácu a členovia jeho strany avizovali, že sa pokúsia presvedčiť poslancov z opozičných strán.