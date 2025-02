Žilinský futbal smúti. Zomrel bývalý hráč, tréner i funkcionár klubu - VIDEO

Bývalý hráč, tréner i funkcionár Žiliny Jozef Zigo zomrel vo veku 76 rokov. Obranca či záložník hral za Žilinu v najvyššej československej lige osem sezón v rokoch 1966 – 1974.

V deväťdesiatych rokoch pôsobil pod Dubňom ako tréner a aj ako predseda klubu, píše tímový web.

„Jozef Zigo patril do silnej generácie žilinských futbalistov, ktorá na prelome 60. – 70. rokov hrala v Československu o vrchné pozície. Jožko patril medzi spoľahlivé defenzívne piliere vtedajšieho ZVL, pričom bol na jednu stranu zodpovedný a nekompromisný, no na stranu druhú bol na trávniku veľkým elegánom so správnym duchom fair-play. Dosvedčuje to aj fakt, že v 188 ligových zápasov, v ktorých strelil 17 gólov, nevidel ani len žltú kartu,“ informoval klub spod Dubňa.

V časoch, keď Žilina zažívala futbalový útlm, sa snažil z pozície predsedu klubu pozdvihnúť tamojší futbal. Vyskúšal si aj trénerskú dráhu, keď viedol klub v rokoch 1991-1993 a následne v roku 1995.

„Jožko Zigo – či už ako hráč, tréner alebo funkcionár – vždy vedel kolektív stlmiť, inteligenciou a svojím pokojom vyvážil aj tie najbúrlivejšie okamihy, ktoré futbal prináša. Klub MŠK Žilina vyjadruje smútiacej rodine, ostatným pozostalým a blízkym úprimnú sústrasť,“ napísal klub na svojom webe.