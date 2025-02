Ronaldo oslavuje jubileum, menoslov jeho rekordov je nekonečný. Pozrite si niektoré z nich - FOTO, VIDEO

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo oslavuje 40. narodeniny. Jeden z najlepších hráčov všetkých čias zaznamenal počas svojej dlhej kariéry množstvo úspechov.

Medzi nich patrí napríklad aj to, že je päťnásobným najlepším futbalistom sveta. Končiť nehodlá, chce si ešte zahrať na svetovom šampionáte v roku 2026 a nastrieľať tisíc súťažných gólov.

K tejto méte mu momentálne chýba 77 presných zásahov, keď dosiaľ na klubovej a reprezentačnej scéne nasúkal 923 gólov v 1263 vystúpeniach.

Rekordy Cristiana Ronalda počas kariéry k (zdroje: Šport.sk Irishnews.com ):

– najviac gólov v profesionálnom futbale – 917

– najviac gólov po 30. narodeninách – 454

– najviac víťazných zápasov – 829

– najviac reprezentačných zápasov – 217

– najviac reprezentačných gólov – 135

– najviac finálových turnajov MS s gólovým zápisom – 5

– najviac gólov na finálových turnajoch ME – 14

– najviac gólov v kvalifikácii ME – 41

– najviac asistencií na finálových turnajoch ME – 7

– najviac ocenení pre hráča zápasu na finálových turnajoch ME – 6

– najviac gólov v LM – 140

– najviac gólov vo vyraďovacej fáze LM – 67

– najviac gólov v jednej sezóne LM – 17 (2013-2014 za Real Madrid)

– jediný hráč, ktorý strelil 15+ gólov v 3 sezónach LM

– jediný hráč, ktorý bol najlepším strelcom LM v 7 sezónach

– najviac gólov vo štvrťfinále LM – 25

– najviac gólov v semifinále LM – 13

– jediný hráč, ktorý skóroval v troch finále LM – 2008, 2014, 2017

– najdlhšia gólová séria v LM – 11

– jediný hráč, ktorý vyhral všetky národné klubové súťaže, Ligu majstrov, MS klubov, Zlatú loptu, Zlatú kopačku a cenu hráč ligovej sezóny aspoň v dvoch kluboch (Manchester United a Real Madrid)

– najdlhšia séria s 50+ sezónnymi gólmi – 7

– najvyšší počet krajín, proti ktorým skóroval – 48

– najviac gólových hlavičiek – 151

– najviac gólov za Real Madrid – 450

– prvý hráč, ktorý skóroval v 6 zápasoch El Clásica v sérii

– prvý hráč, ktorý sa stal najlepším strelcom sezóny Premier League, La Ligy a Serie A

– najobľúbenejší medzinárodný súper – Luxembursko – 11 gólov

– najobľúbenejší súper v LM – Juventus – 10 gólov

– najviac titulov v LM ako hráč – 5