Druhá masová streľba v Srbsku si vyžiadala osem mŕtvych a 13 zranených, podozrivý 21-ročný muž je na úteku (video)

Strelec v Srbsku zabil z auta najmenej osem ľudí a 13 ďalších zranil. Útočník strieľal vo štvrtok v noci na ľudí pri meste Mladenovac, zhruba 50 kilometrov južne od Belehradu, robil tak pritom náhodne, informoval v piatok ráno vysielateľ RTS.

Polícia podľa neho pátra po 21-ročnom podozrivom, ktorý z miesta po streľbe utiekol.

Na miesto vyslali stovky špeciálnych policajtov, vrtuľníkové jednotky a sanitky. Oblasť je pre pátranie uzavretá.

The first images from mladenovac, 50 km from the capital of Serbia, Belgrade, where 8 people died and 13 people were injured, pic.twitter.com/Fw3YVxuMxu

— Nico (@Nico00503) May 5, 2023