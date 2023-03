Drsný Evil Dead: Vzostup zla príde do kín s povesťou najvychvaľovanejšieho hororu posledných rokov

Také superlatívy sme v žánri hororového filmu nepočuli už dlho! Snímka Evil Dead: Vzostup zla (réžia: Lee Cronin) má za sebou nedávnu svetovú premiéru na kultovom festivale South by Southwest (SXSW ) v americkom Austine a príval spokojných ohlasov na nás hrnie rovnako, ako prúdy krvi v príbehu. Do slovenských kín príde presne o mesiac, teda 20. apríla, no hororovým fanúšikom a fanúšičkám už stihli nabehnúť zimomriavky nedočkavosti.

„Evil Dead: Vzostup zla vás absolútne roztrhá (doslova). Je úžasné odviazaný a priam až skazený,“ píše reportér Eammon Jacobs zo spravodajského portálu Insider a v nadšení nezostáva osamotený.

Foto: Continental film

Perri Nemiroff z filmového portálu Collider pridáva ďalšie chválospevy: „Evil Dead: Vzostup zla je drsný a divoký tak, ako by každý film či seriál zo sveta Evil Dead mal byť. Práci s posadnutými mŕtvolami (deadites) sa nekladú medze, Lee Cronin to vie a veľmi efektne to využíva – či už vtedy, keď ide o sprostredkúvanie skutočne mrazivej hrôzy, alebo krvou nasiaknutého pobavenia.“

„Je to zábavné, absurdné, krvavé, bezútešné a divákov to celý čas udrží na hrane – presne tak, ako to majú fanúšikovia radi,“ zhŕňa dojmy seba aj svojich kolegov kritička Valerie Complex z portálu Deadline, ktorý denne prináša najčerstvejšie hollywoodske novinky.

Na uznávanom portáli Rotten Tomatoes svieti pri filme hodnotenie 100%, ktoré znamená, že všetky doterajšie recenzie, ktoré vyšli, sú výhradne pozitívne. Okrem kritikov a kritičiek si však film nevedia vynachváliť ani prví diváci a diváčky. Oceňujú jeho nekompromisnosť a brutalitu, ale aj drsný humor, ktorý je pre film typický. Chválospevy zbiera tiež herecké obsadenie, na čele s Alyssou Sutherland, ktorá ako hlavná „záporáčka“ filmu disponuje obrovskou charizmou a dokáže skutočne naháňať strach.

Príbeh je priamočiary a podľa pochvalných ohlasov zo zámoria po rozjazde už nedá publiku vydýchnuť až do záverečných titulkov. Večne rozcestovaná dvadsiatnička Beth sa v ňom rozhodne po rokoch navštíviť svoju staršiu sestru Ellie, ktorá žije s tromi deťmi v stiesnenom byte v Los Angeles. Návštevu však preruší nečakaný objav tajomnej knihy Necronomicon, ktorá vyvolá prastaré zlo a v paneláku rozpúta peklo. Keď Ellie posadne neľútostný démon, jej blízki musia bojovať o prežitie a čeliť tej najhoršej verzii rodiny, akú si viete predstaviť.

Foto: Continental film

Evil Dead: Vzostup zla je novým filmom známej série, u nás uvádzanej aj pod názvom Lesný duch. Snímka rozpráva samostatný príbeh, ktorý nevyžaduje poznanie ostatných filmov – spája ich len kniha Necronomicon a zlo, ktoré dokáže vyvolať. Uznávaný filmár Sam Raimi (pôvodné filmy série Evil Dead, horor Stiahni ma do pekla, ale aj prvé snímky o Spider-Manovi) z úlohy producenta zveril réžiu mladému talentu menom Lee Cronin. Ten mal dovtedy na svojom konte niekoľko vydarených krátkometrážnych filmov a celovečerný debut s názvom The Hole in the Ground. Všetko nasvedčuje tomu, že ho scenár a réžia vydarenej novinky vystrelí do najvyššej ligy žánrových tvorcov. Presvedčiť sa o tom bude môcť aj slovenské publikum – horor Evil Dead: Vzostup zla o mesiac prinesie do kín distribučná spoločnosť Continental film.

