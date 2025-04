Dráma na Old Trafforde, hrdinom okamihu sa stal milovaný aj nenávidený obranca Maguire - FOTO

Neskutočnú drámu so šťastným koncom pre domáci tím priniesla odveta štvrťfinále play-off Európskej ligy 2024/2025 na štadióne Old Trafford v Manchestri. United po remíze 2:2 na pôde francúzskeho tímu Olympique Lyon zvíťazili v domácom prostredí 5:4 po predĺžení a tešia sa z postupu do semifinále.

Zverenci trénera Rúbena Amorima v riadnom hracom čase remizovali pred vlastnými fanúšikmi 2:2 a ešte 10 minút pred koncom predĺženia po premenenom pokutovom kope Alexandra Lacazetteho prehrávali 2:4.

„Červení diabli“ však predviedli finiš ako z najkrajšieho sna. Najprv Bruno Fernandes z penalty skorigoval, v 120. minúte striedajúci Kobbie Mainoo vyrovnal a hrdinom sa stal Harry Maguire, ktorý po centri Casemira hlavou rozhodol.

„Výkon nebol na najvyššej úrovni, ale takáto výhra môže nakloniť momentum na našu stranu. Dúfame, že môžeme ísť až do konca,“ uviedol Mainoo.

Kouč Amorim priznal, že nedávno sledoval dokument o United z roku 1999, v ktorom Red Devils získali treble a otočke vo finále Ligy majstrov proti Bayernu Mníchov.

„Na tomto štadióne a v tomto klube vždy máte pocit, že sa môže stať čokoľvek a dnes bol ďalší taký deň,“ povedal Amorim po postupe jeho zverencov cez Lyon.

United sa v semifinále stretnú so španielskym Athleticom Bilbao, v druhom semifinále si iný anglický tím Tottenham Hotspur zmeria sily s nórskym klubom FK Bodö/Glimt.

Ak United nezískajú trofej v Európskej lige, tak v nasledujúcej sezóne budú chýbať v pohárovej Európe, čo by bolo veľkým ekonomickým úderom pre plány Amorima na prestavbu tímu. Naopak, víťazstvo v Bilbau 21. mája by im zabezpečilo priamy postup do Ligy majstrov.

„Jeden moment môže zmeniť veľa vecí v mysliach hráčov,“ dodal Amorim.