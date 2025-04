Dobrá správa pre Manchester United. Fernandes nikam nejde a situáciu máme pod kontrolou, vyhlásil tréner Amorim - FOTO

Anglický futbalový klub Manchester United by nemal prísť o svojho portugalského kapitána Bruna Fernandesa. Tréner Rúben Amorim v pondelok prezradil, že jeho krajan zostáva v klube napriek správam o možnom prestupe do španielskeho Realu Madrid.

Tridsaťročný stredopoliar, ktorý na Old Trafford prišiel zo Sportingu Lisabon v roku 2020 a odvtedy v 277 zápasoch strelil 95 gólov, má zmluvu do roku 2027. V ostatných dňoch sa však objavili špekulácie o jeho možnom prestupe za 90 miliónov libier (cca 107,4 milióna eur) do „bieleho baletu“.

„Nie, to sa nestane. Chcem Bruna, pretože v najťažších momentoch našej sezóny sa osvedčil. Chceme opäť vyhrať Premier League, takže chceme, aby najlepší hráči zostali s nami,“ trval na svojom Amorim.

Kouč United o portugalskom reprezentantovi ešte dodal: „Je stále mladý, pretože stále zvládne aj 55 zápasov v sezóne. Je to typ hráča, ktorého tu chceme, takže nikam nejde. Máme situáciu pod kontrolou a cítim, že je tu naozaj šťastný.“