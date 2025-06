Dovolenka sa zmenila na horor: Slováci uviazli na letisku a chceli na nich zavolať policajtov

Takýto záver dovolenky si Slováci a ďalší cestujúci nepredstavovali. Sú už tri dni na letisku v Abu Dhabi bez liekov, batožiny a v rovnakom oblečení. Ich lietadlo pre technický problém neodletelo a stále netušia, kedy sa dostanú domov. Informuje TV Joj vo svojej reportáži zverejnenej na stránke Noviny.sk.

„Nás vysadili zase z lietadla, to robia každý deň, nasadneme do lietadla, najprv nás nechajú hodinu v autobuse. Nasadneme do lietadla, tam nás nechajú hodinu dve, posunieme sa s lietadlom, zastaví, povie chyba. A zase čakáme kým prídu pre nás autobusy,“ povedal pre televíziu cestujúci Peter.

Vyhrotená situácia

Približne so 60 Slovákmi a deťmi sú v rovnakej situácii aj niekoľko desiatok Rakúšanov či Čechov. Podľa Petra je situácia vyeskalovaná a dokonca na nich už zavolali aj policajtov. Tiež hovorí o zlyhaní v zabezpečení ľudských potrieb.

„Emócie tu vládnu do vyhrotenia, že pomaly pre to na nás zavolali policajtov, lebo, keď nám v lietadle povedali, že neodletíme, tak už sa všetci zdvihli. Začali búchať, trieskať, hulákať. Došla si pre nás eskorta. Začínajú riešiť, že nám po troch dňoch dajú aspoň batožinu. My sme v jedných a tých istých veciach. Pani má lieky na srdce v batožine, nevydajú proste,“ dodal Peter.

Veľvyslanectvo o probléme vie

Televízia oslovila aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktoré uviedlo, že Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Abu Dhabi je o probléme slovenských pasažierov informované.

„Konzul je stále v kontakte s jedným z cestujúcich. Veľvyslanectvo ostáva naďalej v komunikácii a situáciu sleduje, v prípade potreby je pripravené poskytnúť potrebnú konzulárnu asistenciu,“ stojí v stanovisku.