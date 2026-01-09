Dorota Nvotová sa ozvala z nemocnice. Som nažive a všetko prebehlo bez komplikácií, píše - FOTO

Dorota Nvotová sa po operácii ozvala z nemocnice a na sociálnej sieti Facebook zverejnila aj fotografiu. Slovenská herečka, speváčka a členka predsedníctva strany Demokrati v stredu priznala boj s vážnou chorobou. „Som nažive a všetko prebehlo bez komplikácií,“ hlási z nemocničného lôžka.

Priznala však, že je ubolená a slabá, čo však podľa jej slov k operáciám patrí. „Už 24 hodín odkedy skončila operácia v prababkinom pyžamku striedavo pospávam a premýšľam. Mám krásny výhľad na celé mesto. Vidím, že sneží. Asi sa tešíte a sánkujete s deťmi. Aj ja sa teším – že som nažive – a snažím sa byť len tu a teraz,“ uviedla ďalej.

Ohromila ju obrovská vlna solidarity, ktorá sa jej dostáva. „Ste skvelí a veľmi mi pomáhate,“ poďakovala a slová vďaka venovala aj všetkým lekárom, sestrám či sanitárom v Národnom onkologickom ústave (NOÚ). „Zachránili mi život,“ skonštatovala.

Zamýšľa sa nad otázkou, prečo ona. „A prečo, do kelu, nie, prečo nie ja? Denne vybuchujú deti po celom svete vo vojnách, kvária ich horšie choroby alebo uhoria na východnom Slovensku v osadách. Maličké okaté detičky, čo nikomu neublížili. Tak prečo nie aj ja? Prečo práve ja by som mala byť iba zdravá, šťastná a úspešná? Veď to vôbec nie je samozrejmosť. Zdravie ani šťastie nie sú samozrejmosťou. Sú len na chvíľu a za odmenu. A potom sa ide ďalej, s krížom v lese plnom príkorí. A aj taká krížová cesta môže byť sranda. Je to napokon stále ešte cesta,“ zakončila svoj status.

