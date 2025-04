Dopravný podnik Bratislava spúšťa kontrolu zraku svojich zamestnancov

Profesionálni vodiči sú denne vystavení enormnej záťaži zraku. Už drobné zhoršenie ich videnia môže ovplyvniť schopnosť bezpečne reagovať na situácie v premávke. Dopravný podnik Bratislava (DPB) preto v spolupráci s Alensou prináša zamestnancom bezplatné preventívne vyšetrenia zraku. Odborné vyšetrenia pomocou špičkových technológií budú dostupné od apríla pre takmer 2 500 zamestnancov DPB.

Práca vodiča patrí k tým profesiám, ktoré oči najviac zaťažujú. „Dobrá viditeľnosť priamo ovplyvňuje bezpečnosť jazdy, koncentráciu aj pohodu počas pracovného dňa. Práve preto sme sa rozhodli ponúknuť zamestnancom jednoduchý prístup k pravidelným očným kontrolám, a to bez dlhých čakacích lehôt,“ vysvetľuje Boris Reichel, vedúci odboru marketingu a komunikácie DPB. Pravidelné vyšetrenia zraku pomáhajú včas zachytiť zmeny či ochorenia, ktoré by mohli ovplyvniť schopnosť vodičov bezpečne reagovať v premávke. Podľa štúdií odborníkov môže už mierne zhoršenie zraku spomaliť reakčný čas vodiča až o sekundu, čo pri rýchlosti 50 km/h znamená predĺženie brzdnej dráhy až o 14 metrov. DPB očakáva, že možnosť vyšetrenia využije väčšina zamestnancov. „Chceme, aby naši zamestnanci cítili, že ich zdravie je pre nás prioritou. Veríme, že tento krok ocenia a prejaví sa to aj na ich spokojnosti pri práci,“ dodáva Boris Reichel.

Foto: Alensa

V projekte sa Dopravný podnik spája so spoločnosťou Alensa, tretím najväčším predajcom okuliarov a kontaktných šošoviek v Európe, ktorého korene siahajú ja na Slovensko. „Stačí aby sa zamestnanci Dopravného podniku zahlásili online na webovej stránke kde si vyberú termín ako aj čas vyšetrenia, ktorý im vyhovuje. Na vyšetrenie je možné sa zahlásiť aj osobne v našom showroome v priestoroch nákupného centra Eurovea,“ konštatuje Petr Langer, manažér komunikácie a eshopu a optík Alensa. Vyšetrenie je bezbolestné a presné. Najmodernejšie stroje na Slovensku dokážu zmerať zrakovú ostrosť s presnosťou 0,01 dioptrie. Vyšetrenie sa dokáže absolvovať sa do 30 minút. Pokiaľ nosíte kontaktné šošovky, optometrista sa vám bude venovať celú hodinu. Počas toho času optometristka komplexne posúdi zdravotný stav očí a odporučí ďalší postup. V prípade dioptrií alebo kontaktných šošoviek zamestnanci Dopravného podniku Bratislava získavajú aj výrazné zľavy na ich nákup.

Foto: Alensa

Základné informácie o projekte:

Kontrola zraku zamestnancov DPB (zraková ostrosť, zakrivenie rohovky, vnútroočný tlak, objektívna aj subjektívna refrakcia, binokulárna spolupráca očí, kontrola predného segmentu očí, kvalita slzného filmu)

Pre koho: zamestnanci Dopravného podniku Bratislava (2 500 zamestnancov)

Kedy: od 1.4.2025 do konca roka

Ako sa prihlásiť: Na webovej stránke www.alensa.sk ako osobne v showroome Alensa v Eurovea

Podmienky: Zadarmo + výrazne zľavy pri nákupe okuliarov a kontaktných šošoviek u partnera projektu Alensa.

Foto: Alensa

Eliminujú nehody aj vyčerpanie

Na vyšetrenie zraku sa na Slovenku čaká priemerne niekoľko mesiacov. Dôvodom je neustále klesajúci počet očných lekárov. „V rámci našej vyšetrovne dokážeme skontrolovať zrakovú ostrosť, objektívnu ako aj subjektívnu refrakciu, zhodnotiť binokulárnu spoluprácu očí, skontrolovať predný segment očí, kvalitu slzné filmu, zakrivenie rohovky, vnútroočný tlak a či domerať potrebné parametre pre nositeľov šošoviek. V prípade podozrenia na závažnejšie ochorenia odporúčame navštíviť očného lekára,” konštatuje Lenka Petruchová, optometristka Alensa. Únava očí je totiž jeden z najčastejších problémov na ktoré sa sťažujú vodiči Dopravného podniku. „Na to aby ste dokázali mať zodpovednosť za plný autobus ľudí musíte byť 100 % v poriadku. Kontrola zraku, aktívny relax ako aj psychické zdravie sú základnými atribútmi bezpečnej ja pohodovej jazdy bez nehody,“ konštatuje Martina Petrovičová, psychologička Dopravného podniku Bratislava.

Informačný servis