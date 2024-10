Doprajte svojim vlasom a telu zaslúženú starostlivosť a užívajte si všetky farby jesene

Aby nám po krásnom slnečnom lete zostali predovšetkým príjemné spomienky, je dôležité zvoliť pre naše telo tú najlepšiu starostlivosť. Letné horúčavy, voda v bazénoch či soľ z mora dokážu vlasom aj pokožke dať poriadne zabrať, preto je nevyhnutné obnoviť ich prirodzený lesk. Doprajte si chvíľku len pre seba, zrelaxujte sa a dodajte nielen vlasom, ale aj pokožke potrebnú hydratáciu. Inšpirujte sa produktmi, ktoré vám pomôžu jednoducho prejsť zmenou ročného obdobia.

Pre krásne vlasy plné sily a lesku

Ako sa hovorí, zdravé vlasy sú symbolom krásy a nemali by trpieť lámaním alebo nedostatkom lesku. Preto im s prichádzajúcou jeseňou doprajte všetko potrebné. Rad produktov Syoss Intense Plex je pre tieto potreby ako stvorený. Kombinuje v sebe vysokoúčinné receptúry inšpirované japonskými princípmi krásy. Kompletnú starostlivosť zabezpečí Bonding šampón, ktorý obnovuje vlasové väzby, a to vďaka Plex technológii. Intenzívny kondicionér následne vlasy ošetrí a minimalizuje ich lámanie. Najsilnejšiu výživu vlasom dodá Leave-in Serum s receptúrou, ktorá sa vpije do vlasových vlákien a bez zbytočného zaťaženia ich uhladí.

Foto: Henkel Slovensko

Na pomoc vašim vlasom prichádzajú aj rokmi overené produkty značky Schwarzkopf Gliss, tentokrát však s revolučným riešením Gliss Liquid Silk pre matné a krehké vlasy náchylné na rozštiepenie a lámanie. Rad je obohatený o ceramidy a hodváb. Prvým krokom vlasovej rutiny by mal byť výber šampónu a kondicionéru. Šampón Gliss Liquid Silk zbavuje vlasy nečistôt, uhladzuje povrch vlasov a dodáva im prirodzený lesk a pružnosť. Kondicionér Gliss Liquid Silk sa stará o vlasy, uhladzuje ich a dodáva im lesk. Vlasovú rutinu môžete ďalej doplniť aj maskou Gliss 4-in-1 bond-building, ktorá v sebe integruje systém HaptiQ pre posilnenie obnovy mikroväzieb a celkové spevnenie vlasových vlákien. V prípade nedostatku času môžete tiež siahnuť po expresnom balzame Gliss Liquid Silk. Ten pomôže vlasy ľahšie rozčesať a tiež ich chráni pred teplom až do 230 °C. Novinkou v starostlivosti je aj bezoplachové sérum Gliss Shine Booster, ktorého jedinečná receptúra pomáha uhladzovať povrch vlasov, vďaka čomu sú vlasy hodvábne hladké a lesklejšie.

Foto: Henkel Slovensko

Pre zdravú a vyváženú vlasovú pokožku je dôležité vyberať produkty, ktoré ju upokoja a nebudú spôsobovať podráždenie. Od problémov s lupinami pomôže Schauma Anti-dandruff Sensitive. Šampón s aloe vera je určený pre normálnu až citlivú pokožku, ktorú upokojí a odstráni až 100 % lupín už po prvom použití. Pre mužov, ktorých trápi svrbivá pokožka hlavy a nadmerná tvorba lupín, je vhodnou voľbou Schauma Anti-dandruff Intensive. Novinkou sú tiež produkty na udržanie normálneho stavu vlasov. Schauma Hair Boost šampón s kofeínom pre oslabené vlasy zmierňuje ďalšie slabnutie a zabraňuje ich vypadávaniu. Ďalším krokom v starostlivosti je vlasové tonikum. Leave-in Schauma Hair Booster aktivuje vlasy už od korienkov, dodáva im potrebné živiny a vlasy tým posilňuje.

Foto: Henkel Slovensko

To najlepšie z oboch svetov

Spojiť vlasovú starostlivosť so stylingom je dnes možné viac než kedykoľvek predtým. Moderné produkty Schwarzkopf už dávno neslúžia len na jeden druh starostlivosti. Spojenie značiek Gliss a Taft ponúka kombináciu kúzla stylingu a účinnej starostlivosti, takže vaše vlasy budú nielen perfektne upravené, ale aj zdravé a plné života. Aby ste sa mohli pochváliť hladkým účesom, objemnými kučerami alebo jemnými vlnkami, ošetrujúci lak na vlasy Taft x Gliss Holding me Strongly sa postará o ošetrenie vlasových vlákien už pri tvorbe vášho obľúbeného účesu. Stylingový sprej s technológiou Gliss Care & Repair, arganovým olejom a vitamínmi poskytuje vlasom extra jemnú starostlivosť a zároveň silnú fixáciu bez zlepenia. Pre krásne vyrovnané účesy je tu Taft x Gliss Sleeky Smooth. Ide o vyrovnávací krém, ktorý vytvára efekt rovných vlasov bez toho, aby ste potrebovali použiť žehličku. Ľahké krémové zloženie zabezpečí uhladené vlasy bez zaťaženia, navyše s ochranou proti fénovaniu a krepovaniu. Ešte dokonalejšiu ochranu pred teplom poskytuje multifunkčný sprej Taft Lovely Long s technológiou Gliss Care & Repair, ktorý vlasy chráni až do 230 °C. Sprej poskytuje dlhotrvajúci definovaný štýl a uhladené vlasy bez rozštiepených končekov.

Foto: Henkel Slovensko

Dokonalý vzhľad v každej situácii

Starostlivosť o vlasy nie je len o hydratácii alebo ochrane pred lámaním, ale tiež o farbách. Rovnako ako sa mení ročné obdobie, mení sa aj nálada na vyskúšanie niečoho nového. Tak prečo neprivítať jeseň novou farbou? Zároveň stále myslite na to, že farbenie vlasov by malo byť šetrné a vlasy by nemalo zaťažovať. Preto je kľúčové zvoliť správne produkty, ktoré zabezpečia intenzívnu a prirodzenú farbu a zároveň chránia vlasy.

Na jeseň sú skvelou voľbou práve teplé odtiene, ako zlatistá blond alebo tmavohnedá. Farby Syoss Oleo Intense dodajú vášmu vzhľadu nový rozmer a prispôsobia sa sezónnym zmenám. Sú navyše navrhnuté tak, aby poskytli šetrné farbenie a 100 % krytie šedín. Starostlivá receptúra bez amoniaku s kombináciou štyroch japonských olejov preniká hlboko do vlasového vlákna a zabezpečuje tak sýtu a dlhotrvajúcu farbu. Technológia plex-in-oil vytvára ochranný štít okolo vlasov, zlepšuje ich štruktúru a dodáva im nádherný lesk.

Foto: Henkel Slovensko

Vylepšiť vzhľad obočia nebolo nikdy jednoduchšie. S farbami Syoss Brow Tint dosiahnete prirodzený vzhľad s ľahkosťou – na výber máte z odtieňov svetlohnedej, tmavohnedej a čiernej. Všetky varianty navyše poskytujú 100 % krytie šedín, sú odolné voči vode a rozmazaniu. A čo je najdôležitejšie, jedna aplikácia vydrží až štyri týždne. Syoss Brow Tint s vegánskou receptúrou vydrží až na desať použití a bude dobrým pomocníkom pre krásny a prirodzený vzhľad.

Foto: Henkel Slovensko

Informačný servis