Doprajte si rozprávkové, bohaté Vianoce a veselého Silvestra v krásnom prostredí Bardejovských Kúpeľov

Do Vianoc a Silvestra ostávajú necelé tri mesiace a tak je ten pravý čas rezervovať si Vianočný a Silvestrovský pobyt v Bardejovských Kúpeľoch, nielen preto, aby sa Vám ušiel, ale aby ste mali pobyt za tú najlepšiu cenu. Pri zaplatení do 31.októbra 2024 majú klienti zľavu 10% a do 30. novembra zľavu 5% z uvedených cien. Vianoce v hoteli Ozón začínajú pre jednu osobu v dvojposteľovej izbe na 100€ za prenocovanie, Silvester v Ozóne je od 107,33€ a v hoteli Alexander od 121,33€. Informuje o tom ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských Kúpeľov, a. s., Ing. Tamara Šatanková, MBA.

,,Zábavam na Silvestra bude v Bardejovských Kúpeľoch dominovať ako hudobný hosť Ilona Csáková. V cene je ubytovanie v dvojlôžkovej izbe, plná penzia formou bufetov, silvestrovský galavečer so živou hudbou, neobmedzený vstup do Wellness Spa, darček a balíček procedúr. Podobný pobytový silvestrovský program je v hoteli Ozón i v hoteli Alexander. Vianočný pobyt je iba v hoteli Ozón, kde sa bude podávať aj Štedrovečerná večera, nebude chýbať Štefanská zábava a bohatý sprievodný program počas celého pobytu. Doprajte si i Vy vianočnú alebo silvestrovskú odmenu, príďte sa zabaviť a urobiť niečo aj pre svoje zdravie,“ pozýva T. Šatanková.

Nielen zábava, ale aj procedúry pre zdravie

Pri silvestrovskom pobyte, ktorý môže trvať až šesť nocí, dostanú hostia tieto procedúry: 2x klasická masáž, 2x min. kúpeľ, 2x soľná jaskyňa, 2x rašelina, 2x inhalácie, 1x prísadový kúpeľ. Zľava pre deti od 6 do 15 rokov je 20 % a pre deti od 3 do 5,99 rokov je 50 % z cenníkových cien. Deti do 3 rokov bez nároku na lôžko majú pobyt grátis. Detskú postieľku poskytnú na požiadanie bezplatne.

Bohaté Vianoce, Štefanskú zábava a nezabudnuteľného Silvestra so živou hudbou, s fľašou vína, sektu i tombolou si doprajú návštevníci Bardejovských Kúpeľoch, a.s. už v závere niekoľkých rokov, s výnimkou tých covidových. Počas pobytov nebude chýbať ani večer slovenských špecialít s ľudovou hudbou. Bardejovské Kúpele budú otvorené až do Silvestra a aj po novom roku, vrátane služieb a wellness.

Jeseň v kúpeľoch teší

Nemusíte čakať až do Vianoc. Aj súčasné jesenné termíny sú k dispozícií so zľavami. Výhodné ceny, obľúbený jesenný termín s prechádzkami, procedúrami, wellness a kvalitnou stravou v obľúbených hoteloch sú najlepšou investíciou do zdravia. Tohtoročné návštevnícke čísla dosahujú predcovidovú úroveň. K dispozícii je najstarší skanzen na Slovensku, tenisové dvorce, krytá hala, preliezačky, minigolf, „kúpeľné singletracky“, kyslíková dráha, neďaleko je historické mesto BARDEJOV – pamiatka Unesco, hrad Zborov a mnohé iné atrakcie.

Viac informácií na: https://www.hotelalexander.sk/, www.kupele-bj.sk , www.visitbardejov.sk

