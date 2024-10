Dopingový trest mu skrátili. So Seidenbergom prišlo k dohode o vyriešení prípadu

Nemecký hokejista Yannic Seidenberg, ktorý získal so svojím národným tímom striebornú medailu na zimných olympijských hrách 2018 v juhokórejskom Pjongčangu, sa dočkal zníženia dopingového trestu o 18 mesiacov.

Už 40-ročný útočník pôvodne čelil štvorročnému zákazu činnosti za údajné užitie testosterónu a ďalšej zakázanej substancie DHEA.

Nemecká antidopingová agentúra oznámila, že spolu so Svetovou antidopingovou agentúrou (WADA) dosiahli so Seidenbergom „dohodu o vyriešení prípadu“, ktorá mu odoberie z trestu 12 mesiacov plus ďalší polrok pre prieťahy, ktoré nenastali vinou hráča.

Trest bol antedatovaný na začiatok roka 2022 a po novom vyprší v marci 2025. Zákaz však nemá vplyv na Seidenbergovu striebornú olympijskú medailu z roku 2018.

Yannic Seidenberg je mladší brat Dennisa Seidenberga, ktorý bol obranca tímu NHL Boston Bruins pri zisku Stanleyho pohára v roku 2011.