Dominanciu Verstappena môže zastaviť len „vyššia moc“, tvrdí Webber

Úradujúci dvojnásobný majster sveta monopostov F1 Max Verstappen by mal poľahky prekonať rekord v počte víťazných veľkých cien bez prerušenia, ktorý stanovil Nemec Sebastian Vettel s deviatimi triumfami za sebou v roku 2013.

Verstappen zvíťazil v ostatných ôsmich pretekoch a podľa bývalého pilota F1 Marka Webbera mu môže zabrániť v zlepšení Vettelovho zápisu iba „vyššia moc“.

„Myslím si, že iba technické problémy ho môžu zastaviť,“ vyhlásil Webber pre oficiálny web F1 o 25-ročnom Holanďanovi, ktorý môže vyrovnať Vettelov rekord koncom augusta na domácom podujatí v Zadvoorte.

Verstappen smeruje na tretí titul

Verstappen vedie v šampionáte jazdcov po 12 pretekoch sezóny 2023 o 125 bodov pred kolegom z tímu Red Bull Sergiom Pérezom z Mexika a smeruje na tretí titul v rade. Od začiatku roka má na konte 10 víťazstiev.

Weber očakáva, že Verstappenova spanilá jazda bude po letnej prestávke pokračovať. „Vyjde na trať a podá očakávaný výkon. Jazdí na tej najvyššej úrovni a má už množstvo skúseností, patrí medzi špičku v športe. Užije si prestávku a po nej sa vráti plný síl. Myslím si, že je pre neho o to väčšia výhoda, že na neho nikto netlačí,“ skonštatoval Austrálčan, ktorý jazdil za Red Bull v rokoch 2007 až 2013 aj po boku Vettela.

Prekonal rekord McLarenu

Tím Red Bull ovládol všetky preteky v tejto sezóne a celkovo už 13 za sebou, čím prekonal historický rekord McLarenu z roku 1988. V Pohári konštruktérov vedie o 256 bodov pred druhým Mercedesom. Podľa Webera by mali ľudia uznať kvality „červených býkov“, aj keď ich dominancia mnohých nebaví.

„Pre ľudí je ťažké pochopiť, čo to všetko obnáša takto dominovať a v takej konkurencii. Mali by za to dostať uznanie. Aj keď je veľa priestoru na chyby, ich séria stále pokračuje,“ poznamenal 46-ročný rodák z Nového Južného Walesu.