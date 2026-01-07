Bratislava upozorňuje na korčuľovanie na zamrznutých rybníkoch, pod ľad sa prepadli už dvaja ľudia

Za bezpečnú hrúbku ľadu na individuálne korčuľovanie sa všeobecne považuje približne 12 – 15 centimetrov.
Bratislava upozorňuje na riziko korčuľovania na zamrznutých rybníkoch. „Aj keď sú teploty pod bodom mrazu a aj rybníky v našich lesoch sú zamrznuté, je potrebné byť mimoriadne opatrný,“ konštatuje mesto na sociálnej sieti s tým, že so vstupom na ľad je potrebné počkať na informáciu od Mestských lesov v Bratislave (MLB), ktoré zverejnia možnosti korčuľovania na jednotlivých rybníkoch, aj keď na vlastné riziko.

V utorok 6. januára sa stal rybník č. 2 na Železnej studničke takmer osudným dvom ľuďom, ktorí sa prepadli pod ľad. „Vďaka pohotovej reakcii ľudí v okolí a mestskej polície sa našťastie podarilo zabrániť tragédii,“ poznamenal magistrát. Zároveň upozorňuje, že rybník č. 2, a tiež č. 4 nachádzajúci sa najbližšie k Partizánskej lúke, nemajú dostatočne hrubý ľad. MLB priebežne monitorujú pomocou vrtov hrúbku ľadu na všetkých rybníkoch.

Za bezpečnú hrúbku ľadu na individuálne korčuľovanie sa všeobecne považuje približne 12 – 15 centimetrov. Pri väčšom počte ľudí alebo skupinových aktivitách je potrebná výrazne väčšia hrúbka ľadu,“ upozorňuje mesto. Samospráva zároveň pripomína, že vstup na ľadové plochy je na vlastné riziko a hrúbka ľadu sa môže líšiť aj v rámci jedného rybníka. Odporúčajú vstupovať minimálne vo dvojici a overiť si hrúbku ľadu ešte pred vstupom.

