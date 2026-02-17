Dokazovanie v kauze vniknutia na pozemok exministra Mikulca sa skončilo, obžalovaný je aj brat postrelenej kadetky

Prípad postrelenia kadetky z Akadémie Policajného zboru v Bratislave Michaely z roku 2023 má ďalšiu súdnu dohru. Na Mestskom súde Bratislava I čelí súdnemu procesu jej brat Štefan H. a jeho kamarát Marek K. Dôvodom je, že po incidente v marci 2023 vnikli na pozemok vtedajšieho ministra vnútra Romana Mikulca. Súd v utorok vo veci po vykonaní viacerých dôkazov ukončil dokazovanie.
Výpoveď policajného ochrankára
Dvojica v rámci obhajoby tvrdí, že s Mikulcom a chceli len porozprávať, napríklad o tom, prečo nie je Michaela hospitalizovaná v nemocnici Sv. Michala, ktorá spadá pod rezort vnútra ale v nemocnici na bratislavských Kramároch. Mikulca však doma nezastihli, pričom následne na miesto prišli policajti. Obžalovaní čelia v súvislosti s prelezením plotu Mikulcovho domu obžalobe pre porušovanie domovej slobody.
Kauza dvojičiek sa vracia pred súd, vytýčených je ešte 25 termínov pojednávania až do decembra
Pred súdom v utorok v rámci dokazovania vypovedal policajný ochrankár, ktorý v predmetný večer vykonával obhliadku domu ministra vnútra. Počas obhliadky spozoroval, že niekto prelieza plot pozemku smerov von na ulicu. Následne pred domom konfrontoval dvojicu obžalovaných a ďalšieho ich kamaráta, pričom všetci boli podľa neho v podnapitom stave.
Postrelenie 20-ročnej kadetky
„Tri osoby, ktoré boli na mieste, nekládli aktívny odpor,“ povedal. Štefan H. sa podľa neho zároveň priznal, že vnikol na pozemok, tvrdil však, že hľadal prehodenú peňaženku. Príslušník Úradu na ochranu ústavných činiteľov následne zavolal hliadku Pohotovostnej motorizovanej jednotky.
Tá stotožnila jedného z trojice, ktorý pri sebe nemal občiansky preukaz a následne odviezla Štefana H. na výsluch. Ochrankár tiež povedal, že obžalovaný Marek K. mal pri sebe palicu, on sa však tým necítil ohrozený. Obžalovaný v tejto súvislosti vysvetlil, že palicu mal ako „oporný bod“.
Kočner chce súdu vysvetliť Threemu, požiadal však o odklad výpovede. Kuciakovcom sa nepáčilo, že sa ich právnik nedostal k slovu – VIDEO
„Nechcel som nikomu ublížiť,“ povedal v utorok na súde. Nešťastná udalosť sa stala 1. marca 2023 na Akadémii Policajného zboru v Bratislave, kde pedagóg postrelil vtedy 20-ročnú kadetku. Tri budúce policajtky sa vtedy po vyučovaní chceli zdokonaliť v streľbách, a tak išli s pedagógom na polygón v areáli školy.
Jeden rok väzenia
Pri výstrele z inštruktorovej zbrane však strela zasiahla práve Michaelu. Krajský súd v Bratislave v októbri 2024 čiastočne vyhovel odvolaniu prokurátora a uložil bývalému pedagógovi Akadémie Policajného zboru v Bratislave Vladimírovi Šeparnevovi v kauze postrelenia študentky Michaely nepodmienečný trest jeden rok väzenia.
Odsedieť si ho mal v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Zároveň obžalovanému právoplatným rozsudkom uložil zákaz činnosti vykonávať pedagogickú a inú činnosť so zbraňami na päť rokov.