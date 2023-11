Dojímavé prekvapenie od Juraja Jakubiska pre fanúšikov Perinbaby. Nezabudnuteľná pieseň nás všetkých vráti do detstva

Týždeň pred premiérou najočakávanejšieho slovenského filmu súčasnosti zverejňujú tvorcovia magického príbehu Perinbaba a dva svety oficiálnu titulnú skladbu. Jej melódia a slová sú pritom dobre známe celému Slovensku. „Motív piesne vybral pán režisér Juraj Jakubisko,“ prezrádza producentka Deana Jakubisková.

Ide o pesničku Páslo dievča pávy, ktorú diváci poznajú z pôvodnej Perinbaby. Autorom upravenej verzie skladby je český hudobný skladateľ a producent Ondřej Soukup, naspievala ju jeho partnerka Lucia Šoralová s folkovou skupinou Nerez. „Je to pôvodne ľudová pieseň, ktorú prvý raz použil Eugen Suchoň v opere Krútňava, potom Petr Hapka v Perinbabe a najnovšie Ondreja požiadali Juraj a Deana Jakubiskovci, aby ju spracoval ešte nejakým iným spôsobom,“ vysvetľuje speváčka Lucia Šoralová.

Zhodou okolností bola Perinbaba prvým filmom, ktorý Lucia Šoralová ako osemročná videla v kine. „Je to pre mňa jedna z najkrajších spomienok z detstva. Keď som po premietaní stála pred kinom, od dojatia som nevedela prestať plakať. Dodnes pre mňa neexistuje filmové dielo, ktoré by ma vedelo viac emočne rozcítiť. Ten pocit si stále pamätám,“ prezrádza slovenská umelkyňa žijúca v Prahe. Vtedy ešte netušila, že o desiatky rokov neskôr Perinbaba do jej života vstúpi opäť.

Ondřej Soukup prearanžoval pieseň Páslo dievča pávy tak, aby znela v duchu filmu Perinbaba a dva svety. „Verzií tej skladby je množstvo, dokonca som už počul aj punkovú,“ ozrejmuje s úsmevom. „Požiadal som členov skupiny Nerez, aby ju naspievali, majoritne Lucia Šoralová, pretože je folkloristka, ktorá pôsobila v Lúčnici. Má nádherný, ostrý folklórny hlas a ako Slovenka aj dobrú slovenčinu. A chlapci zo skupiny dospievali vokály,“ približuje hudobník. „Perinbaba bola kultová rozprávka a Jurajove vizualizácie, ktoré v nej použil, boli priam umeleckými dielami. Som veľmi rád, že sa Juraj k tomuto štýlu a spôsobu práce vrátil aj v novom filme“ dodáva Ondřej Soukup, ktorý je spolu so skladateľom Janom Jiráskom pri rozprávke Perinbaba a dva svety podpísaný aj ako autor hudby.

S nápadom titulnej piesne k filmu prišiel režisér Juraj Jakubisko. „A to preto, lebo motív Páslo dievča pávy bol aj v prvom filme Perinbaba a vinul sa celým dejom. V pokračovaní ho prevezme syn Alžbetky a Jakuba Lukáš ako pieseň od mamičky – symbol spomienky a lásky,“ uviedla Deana Jakubisková.

Pokračovanie kultovej vianočnej rozprávky Perinbaba je plné fantázie, náročných trikov aj humoru a prináša príbeh pre všetky generácie. Lukáš, syn pôvodných hrdinov Alžbetky a Jakuba, sa vydáva na strastiplnú cestu do bájnej krajiny hojnosti za dobrodružstvom a pravou láskou.

Veľkolepú rozprávkovú rozlúčku režisérskej legendy Juraja Jakubiska v podobe snímky Perinbaba a dva svety prinesie do kín 7. 12. 2023 distribučná spoločnosť BONTONFILM.

Film vznikol v produkcii spoločností J&J Jakubisko Film Europe v koprodukcii s TV JOJ a Štúdiom 727. Realizáciu filmu podporil Audiovizuálny fond v spolupráci so Slovenským plynárenským priemyslom, a. s., a Státním fondom kinematografie.

