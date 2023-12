Dojímavá premiéra rozprávky Perinbaba a dva svety. Jakubiskov posledný film si vyslúžil standing ovation

Už vo štvrtok vstúpi do našich kín dlhoočakávané pokračovanie nezabudnuteľnej rozprávky Perinbaba. Magický príbeh režiséra a scenáristu Juraja Jakubiska (1938 – 2023) s názvom Perinbaba a dva svety si počas včerajšej slávnostnej premiéry v Bratislave nenechali ujsť mnohé známe tváre.

Podľa producentky Deany Jakubiskovej predstaviteľ magického realizmu nerobil medzi divákmi rozdiely. „Tvoril a odovzdával odkazy pre všetkých ľudí na svete. Jeho filmy sú plné lásky, obrazov, predstáv, otázok a pohladení. Pretože bol režisérom, ktorý sa popri všetkom na nás díval s láskavým humorom,“ povedala v úvode o svojom manželovi. Publikum privítal aj zástupca hlavného koproducenta snímky. „Približne pred desiatimi rokmi prišla za mnou vzácna návšteva – Deana s Jurajom. Bol by som hlúpy, ak by som odmietol ich návrh na takúto spoluprácu. Napriek tomu, že trvala toľko rokov a bolo to investične náročné, je to krásny film, ktorý má veľkú výpravu a je jedinečný. Cítiť z neho lásku k remeslu, filmu a rešpekt k divákovi,“ vyjadril sa generálny riaditeľ TV JOJ Marcel Grega.

Vo filme Perinbaba a dva svety uvidia diváci v hlavných úlohách Lukáša Frlajsa a Valériu Frištikovú. „Každý záber mi pripomína, čím všetkým sme si prešli. Nakrúcali sme na prekrásnych miestach, zažili úžasné veci – lietanie, potápanie, ťahanie na sánkach, bojové scény…“ zaspomínal si filmový Lukáš a jeho láska z plátna Lucia ho doplnila: „Pre mňa to bola veľká výzva, ktorá mi priniesla mnoho spomienok. Dokonca som aj lietala, čo bol pre mňa najväčší zážitok. Skúšala by som všetky kaskadérske veci.“ Modelka Andrea Verešová, ktorá vo filme Perinbaba a dva svety stvárňuje kňažnú, obdivovala počas nakrúcania režisérovu víziu. „Juraj Jakubisko videl naozaj všetko dopredu v obrazoch a dokázal to tak nádherne vysvetliť, že aj laik neherec dokázal zahrať scénu dobre,“ priblížila. „On videl aj tie najobyčajnejšie veci ako malý zázrak. Vo všetkom nachádzal magickosť, fantáziu a dokázal to preniesť na filmové plátno. Všetci by sme si mali vedieť užívať aj malé veci ako veľké zázraky,“ dodala Andrea Verešová.

Foto: Bontonfilm

Hlavný kameraman rozprávky Perinbaba a dva svety Ján Ďuriš spolupracoval s maestrom Jakubiskom na siedmich filmoch. „Aj toto posledné nakrúcanie bola radosť. Snažili sme čiastočne nadviazať na Perinbabu, ktorá bola úžasná aj z výtvarnej stránky. A aby estetika digitálnej kinematografie priniesla niečo nové, pomohla oživiť aj niekoľko hercov, ktorí už nie sú medzi nami,“ vysvetlil. Podľa supervízora vizuálnych efektov išlo o inšpiratívnu spoluprácu, pri ktorej sa stretli dva svety – filmový a digitálny. „S Jurajom sa tvorilo veľmi kreatívne. Vymýšľal veci, vedel, čo všetko sa dá, lebo mal prehľad o svetovej tvorbe vizuálnych efektov a všetko tam chcel mať. Bol to krásny tvorivý proces,“ dodal Ladislav Dedík. Publikum osobne pozdravili aj nezabudnuteľná Alžbetka Petra Kolevská-Vančíková, herec René Štúr, ktorý vo filme stvárnil vodcu havraních bojovníkov, Albín Medúz, predstaviteľ Zubatej, kreatívny riaditeľ Jorik Jakubisko, scénografka Andrea Vrábelová, Bohumil Martinák zo štúdia Dimas, vedúci výpravy Miroslav Detvai, výtvarník Ondrej Rudavský a za spoločnosť BONTONFILM generálny riaditeľ Martin Palán a riaditeľ kinodistribúcie Róbert Švec.

Foto: Bontonfilm

Záverečné dielo svetového predstaviteľa magického realizmu si prišlo medzi prvými pozrieť mnoho známych osobností. Nechýbali medzi nimi moderátorky Jasmina Alagič, Gabriela Drobová, Didiana, Simona Simanová, herečky Zuzana Vačková, Ľudmila Swanová, Danica Jurčová či Broňa Kováčiková s partnerom, poslancom Gáborom Grendelom, herci Dušan Cinkota, Roman Pomajbo, Dávid Hartl a Sáva Popovič, komik Matej Zrebný, speváčka Patrícia Vittek. Pozvanie na premiéru prijali aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová, bývalý prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, bývalá ministerka kultúry Ľubica Laššáková či minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Moderátorkou večera bola Bibiana Ondrejková. Diváci vzdali po filme režisérskej legende úctu niekoľkominútovým standing ovation.

Foto: Bontonfilm

Snímku Perinbaba a dva svety prinesie do kín 7. decembra 2023 distribučná spoločnosť BONTONFILM. Film vznikol v produkcii spoločností J&J Jakubisko Film Europe v koprodukcii s TV JOJ a Štúdiom 727. Realizáciu filmu podporil Audiovizuálny fond v spolupráci so Slovenským plynárenským priemyslom, a. s., a Státní fond kinematografie.

Informačný servis