Dohoda o nerastoch podľa Rubia poskytne Washingtonu osobný záujem o bezpečnosť Ukrajiny

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio očakáva, že dohoda s Ukrajinou o jej nerastných surovinách poskytne Spojeným štátom „osobný záujem“ o bezpečnosť Ukrajiny. Formálne bezpečnostné záruky Kyjevu však nesľúbil.

„Neoznačil by som to za bezpečnostnú záruku, ale určite, ak by Spojené štáty mali osobný ekonomický záujem, ktorý generuje príjmy pre našich ľudí, ako aj pre ľudí na Ukrajine, mali by sme osobný záujem na jej ochrane,“ povedal Rubio novinárom.

„Určite jednou z vecí, ktoré zabezpečujú dlhodobú prosperitu a bezpečnosť Ukrajiny, je hospodársky rast a rozvoj,“ uviedol Rubio počas zastávky v Írsku cestou zo Saudskej Arábie. „Rastúca ekonomika im dáva obrovské množstvo vplyvu a moci a schopnosť financovať svoju vlastnú obranu,“ dodal šéf americkej diplomacie.