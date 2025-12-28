Dočasné prímerie pri Záporožskej elektrárni má umožniť opravy elektrického vedenia

Počas prímeria, ktoré sprostredkovala Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu, majú technici opraviť prenosové elektrické vedenia medzi rozvodňami Záporožskej jadrovej a Záporožskej tepelnej elektrárne.
Kľúčové opravy elektrického vedenia v blízkosti Ruskom okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárne sa začali po vyhlásení lokálneho prímeria. Uviedla to v nedeľu Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE), informuje spravodajský web Kyiv Independent.

Počas prímeria, ktoré sprostredkovala MAAE, majú technici opraviť prenosové elektrické vedenia medzi rozvodňami Záporožskej jadrovej a Záporožskej tepelnej elektrárne. Práce prebiehajú pod dohľadom tímu MAAE a podľa očakávaní potrvajú niekoľko dní.

Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi poďakoval obom stranám za súhlas s novým dočasným „oknom ticha“, ktoré je „súčasťou pokračujúcich snáh o prevenciu jadrovej havárie počas vojenského konfliktu“.

Záporožská jadrová elektráreň je najväčším jadrovým zariadením v Európe. Elektrinu však nevyrába už takmer štyri roky, odkedy ju v marci 2022 obsadili ruské jednotky. Od začiatku vojny čelí viacerým bezpečnostným hrozbám vrátane častého ostreľovania v blízkosti, opakovaných výpadkov prúdu a nedostatku personálu. Elektráreň sa nachádza neďaleko mesta Enerhodar pozdĺž rieky Dnipro a je blízko frontovej línie.

Kto bude kontrolovať elektráreň, je jednou z kľúčových sporných otázok mierových rokovaní medzi Ukrajinou a USA. Podľa amerického návrhu by elektráreň spoločne prevádzkovali Ukrajina, Spojené štáty a Rusko, pričom všetky tri strany by mali podiel na ekonomických prínosoch.

