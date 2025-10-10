Dobrý biznis sa nedá postaviť iba na sociálnych sieťach

Dnešná doba je doba sociálnych sietí, aplikácií a rôznych četovacích platforiem.
Informačný servis
Domain type
Foto: Getty Images
Väčšina ľudí si myslí, že toto všetko stačí na rozbehnutie a udržanie podnikania pretože TU sa točí svet a TU to žije.

Je to pravda – ale iba čiastočná. Pravdou je, že komunikácia, odovzdávanie informácií, digitálna reklama a častokrát aj prvá obchodná ponuka sa deje na rôznych platformách sociálnych sietí.

Skutočný obchod – aj ten internetový – je však postavený na pevnom základe. Tým je predajný web, takzvaný online obchod. A toho základom je doména.

Doména je akoby pozemok v online svete. Internetový obchod je zase nákupný dom, do ktorého vstúpite a vyberiete si.

Či už chcete podnikať a zriadiť si internetový obchod, vytvárať aplikácie, prezentovať firmu alebo mať zaujímavý e-mail s vlastnou profesionálnou koncovkou za @, doména je prvý krok k budovaniu tohto vášho online sveta.

A tá najkrajšia doménová koncovka .sk je práve teraz za výhodnú cenu – od 20. do 26. októbra 2025 prebieha zľavová akcia.

1000x250.jpg
Foto: SK-NIC

Stačí si vybrať správny názov domény, skontrolovať si či je voľná na adrese https://whois.sk-nic.sk/ a zaregistrovať si ju.

Je volna.jpg
Foto: SK-NIC

Ak je voľná, registráciu vám uskutoční registrátor. Na stránke https://sk-nic.sk/zoznam-vsetkych-registratorov/ je zoznam všetkých registrátorov. Tí najlepší (akreditovaní) sú na prvých miestach. Stačí si len vybrať.

Jesenna kampan 2025 ilustracny obrazok2.jpg
Foto: SK-NIC

A ako si na novú doménu „nahodíť“ obsah?

Vytvorenie webu je dnes jednoduchou záležitosťou. Existuje mnoho šablón, prispôsobených pre rôzne typy obsahu či podnikania. Dobrý registrátor pomôže aj s týmto.

Ak predsa len chcete tvoriť web sami, pre začiatočníkov sme pripravili Akadémiu virtuálneho Slovenska s množstvom užitočných rád.

Smelo do toho!

Firmy a inštitúcie: SK-NIC
Okruhy tém: Doména PR
