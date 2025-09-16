Dobrovoľník českej strany Piráti na predvolebnej akcii dostal rany do hlavy

Dobrovoľníka, ktorý v pondelok v Prahe rozdával predvolebné letáky českej politickej strany Piráti, napadol neznámy muž. Potom zaútočil aj na okoloidúceho. Informuje o tom web TN.cz.
„Mladý dobrovoľník z nášho tímu dostal niekoľko rán do hlavy, okoloidúceho muža potom agresor zvalil na zem a kopal mu do hlavy takou silou, že ho museli previezť na ošetrenie,“ uviedol na sieti X predseda Pirátov Zdeněk Hřib.
Motívom agresora podľa Hřiba bola nenávisť voči nemu ak jeho rodine. „Na podujatí som však nebol osobne prítomný, tak sa nakoniec stali terčom jeho hnevu ďalší dvaja nevinní ľudia,“ vyjadril sa predseda Pirátov. Dodal, že násilie do verejnej debaty nepatrí. „Jednoznačne ho odsudzujeme! Bez ohľadu na to, či sme cieľom útokov my alebo naši politickí súperi,“ napísal.
Babiša na mítingu neďaleko Ostravy fyzicky napadli, odišiel do nemocnice
Terčom útoku bol začiatkom septembra aj predseda hnutia ANO Andrej Babiš. Na predvolebnom mítingu v okrese Frýdek-Místek ho jeden z účastníkov udrel francúzskou barlou. Predseda ANO odišiel po útoku na vyšetrenie do nemocnice. Lekári mu odporučili pokoj, takže na dva dni prerušil svoj predvolebný program. Po incidente bola ošetrená aj jedna žena. Polícia uviedla, že útočník čelí podozreniu z výtržníctva a z pokusu o ublíženie na zdraví. Predstavitelia českej vlády aj opozície útok na bývalého českého premiéra odsúdili.