Do SNG chodí o polovicu menej ľudí, platforma Otvorená kultúra! za to viní Šimkovičovej ministerstvo

Do Slovenskej národnej galérie (SNG) chodí o polovicu menej ľudí. Upozornila na to platforma Otvorená Kultúra!, podľa ktorej za to môže politické ovládnutie galérie ministerstvom kultúry a nástup ministerských nominácií. Dáta, ktoré SNG poskytla na základe infožiadosti, potvrdzujú radikálny pokles návštevnosti. V roku 2025 navštevuje SNG približne o 50 percent ľudí menej v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.
„Údaje za rok 2025 pritom zahŕňajú aj vysokú návštevnosť z prvého štvrťroka, kedy v SNG ešte prebiehali verejné akcie a výstavy bývalého zamestnanectva: napríklad bohato navštevovaná výstava architekta Dedečka. Prepad návštevnosti po odchode veľkej časti zamestnanectva v apríli 2025 je teda vyšší ako 50 percent,“ upozornila Otvorená kultúra!
Personálne a politické rozhodnutia
Platforma priblížila, že v roku 2023 do SNG zavítalo 134-tisíc návštevníkov. V roku 2024 to bolo 124-tisíc návštevníkov a v roku 2025 to bolo už len 65-tisíc. Podľa občianskej iniciatívy tak ide o bezprecedentný prepad v inštitúcii, ktorá ešte nedávno patrila medzi najrešpektovanejšie a najnavštevovanejšie kultúrne priestory na Slovensku. Platforma upozornila, že pokles návštevnosti nenastal sám od seba, ale je priamym dôsledkom personálnych a politických rozhodnutí rezortu kultúry.
„Nemožno prestať pripomínať, že za prázdnu národnú galériu nesú zodpovednosť hlavne Martina Šimkovičová, Lukáš Machala, Peter Lukáč, Martin Šugár, Juraj Králik, Martin Dostál, Anton Bittner, Jaroslav Niňaj, Miloš Timko a poslanci vládnej koalície, ktorí tento stav umožnili,“ uviedla Otvorená kultúra!
Občianska iniciatíva zdôraznila, že Králik bol zvolený za riaditeľa SNG netransparentne a o desať dní vymenoval za umeleckého riaditeľa a šéfkurátora zbierok Martina Dostála. „Výsledok ich pôsobenia sa veľmi rýchlo prejavil: minimum nových výstav, takmer nulová odborná a publikačná činnosť, oslabená galerijná pedagogika, bojkot zo strany relevantných umelcov a zahraničného hosťovstva. A napokon aj širokej verejnosti, ako potvrdzujú dáta návštevnosti,“ uviedla Otvorená kultúra! s tým, že počas ich pôsobenia došlo k sérii programových a odborných zásahov, ktoré výrazne oslabili profil SNG a jej reputáciu.
Z webu zmizli výročné správy
Platforma pripomína, že predčasne bola napríklad zrušená dlhodobá expozícia Model: Múzeum súčasného umenia, bolo odstránené dielo umelkyne Denisy Lehockej a exteriérová socha Jozefa Sušienku bola zase predčasne vrátená do Hlohovca. Otvorené boli len štyri vlastné výstavy, pričom v roku 2024 ich bolo šesť.
Otvorená kultúra! vyjadrila obavy, že realita návštevnosti môže byť v skutočnosti ešte horšia. „Napríklad tvrdenie, že pobočka SNG v kaštieli Strážky mala v decembri 2025 dosiahnuť takmer svoju celoročnú návštevnosť z roku 2024 (13 105 návštevníkov). Takéto čísla sú prinajmenšom nepravdepodobné. Výročná správa SNG za rok 2025 dosiaľ nebola zverejnená a zo stránky galérie zároveň zmizli aj výročné správy z predchádzajúcich rokov, čo ďalej znižuje transparentnosť celého vykazovania informácií o návštevnosti,“ upozornila občianska iniciatíva.
Po nástupe politických nominácií sa tak podľa platformy ukazuje, že vedenie SNG nemá odborné ani manažérske kompetencie na riadenie takejto inštitúcie. „Kvalita výstav klesá, odborná komunita galériu bojkotuje a verejnosť prestáva chodiť,“ uzavrela Otvorená kultúra! s tým, že plnú zodpovednosť za to nesie rezort kultúry.