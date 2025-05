Do ruských ozbrojených síl v minulom roku vstúpilo 407 200 ľudí. Ako referuje web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na investigatívny portál Važnye Istorii, tento počet je v rozpore s tvrdením ruského ministra obrany Andreja Belousova, ktorý uviedol, že zmluvu o službe v armáde vlani podpísalo 427-tisíc ľudí.

Rusi podľa všetkého nadhodnocujú údaje o počte osôb, ktoré sa rozhodli vstúpiť do armády. Nemecký výskumný pracovník Janis Kluge, ktorý hodnotí tempo náboru do ruskej armády, poukazuje na to, že každý deň podpíše zmluvu zhruba tisíc ľudí. Ruský prezident Vladimir Putin však nedávno hovoril o nábore až 1 800 dobrovoľníkov každý deň.

V porovnaní s údajmi o výdavkoch na armádu, o ktorých hovoril exprezident Dmitrij Medvedev, nadhodnocovanie počtov o dobrovoľníkoch je na úrovni päť až 15 percent. To by zodpovedalo rozdielu v číslach, ktoré poskytli web Važnye Istorii aj minister Belousov. Údaje z ruských regiónov tiež ukazujú, že verbovanie do ruskej armády sa na jar tohto roka spomalilo.