Ruský prezident Vladimir Putin oznámil, že jeho vláda pracuje na zákaze prichádzajúcich telefonických hovorov z krajín, ktoré Rusko klasifikuje ako „nepriateľské“. Ako referuje web united24media.com s odvolaním sa na Deutsche Welle, udeje sa tak v rámci nového balíka opatrení zameraných na boj proti telefónnym a internetovým podvodom.
Putin počas videokonferencie na stretnutí Rady pre občiansku spoločnosť a ľudské práva uviedol, že ruské úrady vyvíjajú „blokovanie hovorov z územia nepriateľských štátov, ktoré sú vykonávané za kriminálnymi účelmi“, spolu s označovaním hovorov a sprísnenými pravidlami pre úradníkov a pracovníkov finančného sektora pri komunikácii s verejnosťou.
Ruskí vojaci budú trestaní za používanie osobných telefónov na fronte. Chce Putin takto cenzurovať ich sťažnosti?
„V rámci tohto systému sa plánuje blokovanie hovorov z nepriateľských štátov s kriminálnym zámerom, označovanie hovorov a ďalšie požiadavky na správanie osôb pracujúcich v komunikácii so štátnymi orgánmi voči zákazníkom. Vláda zohľadňuje všetky tieto návrhy a implementuje ich,“ povedal Putin, odkazujúc na odporúčania predložené členmi rady.
Dodal, že prvý balík opatrení na ochranu občanov „v digitálnom prostredí“ už nadobudol účinnosť, druhý je pripravený a prebieha diskusia o ňom, pričom v pláne je aj tretí súbor krokov, ktorý by mohol zahŕňať úplný zákaz prichádzajúcich hovorov z takýchto štátov.
Bývalý šéf CIA: Putinovi môžeme dať „mat“ dvoma ťahmi
Rusko tradične označuje za nepriateľské štáty predovšetkým tie krajiny, ktoré podporujú Ukrajinu alebo sa angažujú v sankciách voči Moskve. Medzi hlavné patria USA, krajiny Európskej únie, Veľká Británia, Kanada, Japonsko a Austrália. Ruské úrady tieto štáty často označujú za „nepriateľské“ v kontexte vojenských, politických a ekonomických opatrení, ktoré proti Rusku prijímajú.