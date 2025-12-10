Do Ruska sa už zrejme nedovoláme. Putin plánuje zákaz hovorov z „nepriateľských“ krajín

Ruská vláda pripravuje opatrenia na blokovanie hovorov z krajín označených za nepriateľské ako súčasť nového balíka proti telefónnym a internetovým podvodom.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Close up hands of unrecognizable man holding and using smartphone standing on city street, browsing internet, checking social media, using mobile application.
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Rusko Iné správy Iné správy z lokality Rusko

Ruský prezident Vladimir Putin oznámil, že jeho vláda pracuje na zákaze prichádzajúcich telefonických hovorov z krajín, ktoré Rusko klasifikuje ako „nepriateľské“. Ako referuje web united24media.com s odvolaním sa na Deutsche Welle, udeje sa tak v rámci nového balíka opatrení zameraných na boj proti telefónnym a internetovým podvodom.

Putin počas videokonferencie na stretnutí Rady pre občiansku spoločnosť a ľudské práva uviedol, že ruské úrady vyvíjajú „blokovanie hovorov z územia nepriateľských štátov, ktoré sú vykonávané za kriminálnymi účelmi“, spolu s označovaním hovorov a sprísnenými pravidlami pre úradníkov a pracovníkov finančného sektora pri komunikácii s verejnosťou.

„V rámci tohto systému sa plánuje blokovanie hovorov z nepriateľských štátov s kriminálnym zámerom, označovanie hovorov a ďalšie požiadavky na správanie osôb pracujúcich v komunikácii so štátnymi orgánmi voči zákazníkom. Vláda zohľadňuje všetky tieto návrhy a implementuje ich,“ povedal Putin, odkazujúc na odporúčania predložené členmi rady.

Dodal, že prvý balík opatrení na ochranu občanov „v digitálnom prostredí“ už nadobudol účinnosť, druhý je pripravený a prebieha diskusia o ňom, pričom v pláne je aj tretí súbor krokov, ktorý by mohol zahŕňať úplný zákaz prichádzajúcich hovorov z takýchto štátov.

Rusko tradične označuje za nepriateľské štáty predovšetkým tie krajiny, ktoré podporujú Ukrajinu alebo sa angažujú v sankciách voči Moskve. Medzi hlavné patria USA, krajiny Európskej únie, Veľká Británia, Kanada, Japonsko a Austrália. Ruské úrady tieto štáty často označujú za „nepriateľské“ v kontexte vojenských, politických a ekonomických opatrení, ktoré proti Rusku prijímajú.

Viac k osobe: Vladimir Putin
Okruhy tém: Ruská vláda
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk