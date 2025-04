Do prípravy slovenskej reprezentácie pred MS sa pripojí aj ďalší mladý útočník zo zámoria - FOTO

Do prípravy slovenskej hokejovej reprezentácie pred májovými majstrovstvami sveta sa pripojí ďalší hráč zo zámoria. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a zároveň generálny manažér národného tímu Miroslav Šatan na platforme X potvrdil, že o miestenku príde bojovať útočník Samuel Honzek.

Dvadsaťročný rodák z Trenčína má za sebou tretiu sezónu v Severnej Amerike. Jej väčšiu časť strávil v AHL v tíme Calgary Wrangles, za ktorý absolvoval 52 duelov základnej časti s bilanciou 8 gólov a 13 asistencií, v play-off pridal 2 štarty bez bodového zisku. Na päť stretnutí sa dostal aj do NHL, za Calgary Flames sa však do produktivity nezapísal.

Samo Honzek (F) will come to play for Slovakia Nat. Team preparing for World Championships 2025. — Miroslav Šatan (@miro81s) April 27, 2025

Ak by sa Honzek prebojoval do zostavy na svetový šampionát, bola by to jeho premiéra na tomto fóre. Za sebou však má už účasť na troch MS hráčov do 20 rokov. Na svojom konte má už dva štarty v seniorskej reprezentácii, ešte v apríli 2022 absolvoval ako 17-ročný dve prípravné stretnutia proti Čechom.

Zo zámoria sa do prípravy Slovákov pred svetovým šampionátom (9.-25. mája) zapoja aj útočník Adam Sýkora a brankár Samuel Hlavaj.

Slovenskí hokejisti majú pred sebou ešte dve prípravné stretnutia, keď 2. a 3. mája vo Zvolene vyzvú výber Francúzska. Na MS ich vo švédskom Štokholme čakajú zápasy postupne proti Švédsku, Slovinsku, Rakúsku, Francúzsku, Kanade, Lotyšsku a Fínsku.