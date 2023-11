Do práce sa po Kiššovi vracia aj vyšetrovateľ Mašin. Nad Šutajom Eštokom vyhrávajú 2:0, odkázal Kubina

Mestský súd Bratislava IV v stredu rozhodol, že do práce sa vracia aj vyšetrovateľ Štefan Mašin. Uviedol to na svojej sociálnej sieti Peter Kubina, advokát obvinených vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) okolo Jána Čurillu s tým, že nad ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom tak vyhrávajú 2:0.

Minister ho vraj odstavil neoprávnene

Kubina na sociálnej sieti zverejnil aj celé znenie neodkladného opatrenia. „Pre senzácie a konšpirácie chtivých dodávam, že sudca nebol môj spolužiak. A za zmienku azda ešte stojí, že zvyšných päť návrhov, kde na rozhodnutie súdu stále čakáme, je odôvodnených úplne totožne ako tento,“ vyhlásil Kubina.

Portál Aktuality.sk pripomenul, že po policajnom viceprezidentovi Brankovi Kiššovi má tak už aj ďalší vyšetrovateľ v rukách neodkladné opatrenie, že ho Šutaj Eštok odstavil neoprávnene, pretože Mašin má status chráneného oznamovateľa trestnej činnosti. Minister vnútra túto skutočnosť však ignoroval.

Sudca Jakub Obert uviedol, že Šutaj Eštok, ktorý sa negatívne vyjadroval na adresu žalobcu a čurillovcov, následne dva dni po vymenovaní do funkcie ministra vydal personálne rozkazy, ktorými žalobcu dočasne pozbavil výkonu štátnej služby a ukončil poverenie žalobcu výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie.

Rozkaz Šutaja Eštoka nespĺňal ani základne požiadavky

„Urobil tak bez toho, aby požiadal o predbežný súhlas Úrad na ochranu oznamovateľov, a to napriek tomu, že žalovaný mal vedomosť o tom, že žalobcovi bola prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry SR poskytnutá ochrana,“ rozhodol Obert a upozornil aj na to, že rozkaz Šutaja Eštoka nespĺňal ani základne požiadavky a dostatočne neodôvodnil svoje rozhodnutie.

Ako Obert vysvetlil, v takomto odôvodnení musí byť konkretizované dôvody, prečo nemôžu nechať policajta vo výkone štátnej služby, a teda uviesť, aký dôležitý záujem štátnej služby by jeho ponechaním v službe bol ohrozený, prípadne ako by mohol policajt ohrozovať priebeh objasňovania jeho konania, ak by nebol dočasne pozbavený výkonu služby.

„V predmetnom personálnom rozkaze ministra vnútra tieto skutočnosti nie sú vôbec konkretizované, keďže odôvodnenie tohto rozhodnutia obsahuje len strohú citáciu zákonného textu,“ dodal Obert.

Portál Aktuality.sk uviedol, že sudca v najnovšom rozhodnutí nešetril kritikou a ministrovi vnútra vytkol, že sa v personálnom rozkaze síce odvoláva na obvinenie čurillovcov, no ignoruje rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave. V októbri 2021 sa v ňom skonštatovali, že stíhanie vyšetrovateľov je nedôvodné. Navyše podľa neho minister takýmto spôsobom zasiahol len voči žalobcov