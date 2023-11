Do parlamentu by sa dostali Republika aj Aliancia, Smer aj PS by boli opäť na prvých miestach

Ak by sa parlamentné voľby konali v polovici novembra, zvíťazila by strana Smer-SD so ziskom 23,8 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza.

Nedostali by sa Demokrati ani Sme rodina

Podľa prieskumu by sa do zákonodarného zboru dostali aj politické subjekty Republika a Aliancia – Szövetség, ktoré v ňom momentálne nie sú zastúpené.

Na druhom mieste by podľa prieskumu skončilo Progresívne Slovensko so ziskom 17,9 percenta voličských hlasov. Nasleduje Hlas-SD (14,6 percenta), KDH (7,5 percenta), SaS (6,4 percenta), koalícia hnutia Slovensko (6,4 percenta), čo by jej ako koalícii nestačilo na účasť v parlamente a SNS (5,8 percenta).

Spomínaná Republika by podľa prieskumu získala 5,3 percenta hlasov a Aliancia rovných päť percent.. Pred bránami parlamentu by na základe výsledkov prieskumu ostali Demokrati (2,9 percenta), Sme rodina (2,8 percenta) ako aj ĽS NS( 1,2 percenta).

Republika a Aliancia by mali po deväť mandátov

Na základe výsledkov volieb by Smer v zákonodarnom zbore získal 42 kresiel, Progresívne Slovensko 31, Hlas 25, KDH 13, SaS 11, SNS 10 a Republika a Aliancia zhodne po deväť mandátov.

Agentúra Focus prieskum robila v dňoch 15. až 22. novembra formou osobných rozhovorov. Výberovú vzorku tvorilo 1015 respondentov.