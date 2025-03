Do kín vstupuje More na dvore – dojímavo úsmevný príbeh o majstrovi husliarovi, tajnej láske a splnených snoch

V novej českej snímke od tvorcov úspešnej komédie Ženy v behu sa obľúbený herec Ondřej Vetchý predstaví ako majster husliar, ktorý tajne miluje susedku Anežku. „Od Tmavomodrého sveta som sa s ním pracovne nestretla. Mala som preto radosť, že sme po rokoch opäť dostali príležitosť zahrať si spolu,“ hovorí Linda Rybová. Diváci a diváčky sa môžu tešiť aj na Jiřího Langmajera ako charizmatického ladiča pián – i pianistiek. Čo o očakávanom filme ešte neviete a kto sa zúčastnil na jeho slávnostnom uvedení?

Scenárista a režisér napísal rolu Jozefa priamo pre Ondřeja Vetchého a dúfal, že ju prijme. Stalo sa a jeden z najobsadzovanejších českých hercov stvárnil renomovaného husliarskeho majstra. „Ondra prijal rolu z priateľstva. Veľmi si to vážim a ďakujem mu za to,“ hovorí Martin Horský.

Zaujímavosťou je, že Jiří Langmajer, ktorý vo filme hrá Jozefovho kamaráta Václava, síce vie hrať šach, no pred Ondřejom Vetchým predstieral neznalosť. „Neviem, ako by som dopadol špeciálne s Ondrom, ktorý šachu rozumie fantasticky – povedal by som, že až na profesionálnej úrovni. Aj pred kamerou chcel, aby sme nehrali len naoko, ale naozaj. Takže som radšej predstieral, že tomu až tak nerozumiem, aby som nebol trápny,“ priznáva.

Linda Rybová a Ondřej Vetchý. Foto: Bontonfilm

Bizarnú scénu počas nakrúcania zažil predstaviteľ Kryštofa, Tadeáš Moravec, keď ležal v kostýme párku pod Karlovým mostom a Sara Sandeva ho bila puzdrom od huslí – čo prizerajúci sa turisti ocenili potleskom. „Zároveň bolo 30 °C a v tom kostýme sa nedalo poriadne dýchať, čo už také príjemné nebolo,“ smeje sa s odstupom času.

Predstaviteľka Báry zažila ďalšiu vtipnú situáciu, keď na Kampe predstierala hru na husle pred množstvom turistov. „Strašne to škrípalo a bolo to príšerné. Napriek tomu mi dve turistky, cudzinky, hodili do klobúka peniaze. Bolo to fakt vtipné – asi mi chceli urobiť radosť alebo ma poľutovali, skôr to druhé. Hovorí sa Fake it till you make it – a presne to som robila. Predstierala som, že hrám na husle,“ smeje sa Sandeva.

Najmladší člen štábu, Matěj Kadlec, ktorý stvárnil malého Matěja, si najviac obľúbil scénu, v ktorej nalieval vodu do kaluže na dvore. „Bavilo ma to, bola to zábava. Len som nezvládol utiahnuť pumpu, keď som do kanvy pumpoval vodu, takže mi museli pomáhať.“ Naopak, najmenej rád mal scény, v ktorých sa musel hádať s Ondřejom Vetchým, pretože nemá rád hádky.

Ondřej Vetchý a Linda Rybová. Foto: Bontonfilm

A ako vznikol nápad nakrútiť film More na dvore? Producentov Tomáša Hoffmana a režiséra Martina Horského spojila láska ku komédiám a šťastným koncom. „Keď poviem, že bez nich nevieme žiť, preháňam len trochu. Obaja sme navyše veľmi zdvorilí a introvertní. Takí nesmelí. Jednoducho komická dvojica na nezaplatenie,“ opisuje producent. Tajomstvo úspechu ich spolupráce spočíva v tom, že Tomáš nezasahuje do Martinovej práce – len sa z nej potichu raduje a nenápadne si pohvizduje staré hity Oldřicha Nového.

Film More na dvore uviedol do našich kín moderátor TV Markíza Marek Polomský. Na stredajšej slávnostnej premiére, ktorá sa konala v jednom z bratislavkých nechýbalo aj mnoho známych tvárí a influenceriek. More na dvore si prišli pozrieť moderátorky Hana Rapantová, Karin Majtánová, Nora Krchňáková a Lucia Forman.

O filme More na dvoreSympatický Jozef (Ondřej Vetchý) je úspešný majster husliar. Teší ho, že ním vyrobené nástroje prinášajú radosť ľuďom po celom svete. On sám najradšej trávi čas vo svojej dielni na dvore pavlačového domu. Nikdy nebol ani pri mori, jeho morom je kaluž na dvore, ktorú chráni pred vyschnutím, aby vtáky mali čo piť. Nemá manželku ani deti, len sučku Pampelišku, ktorá ho sprevádza na každom kroku.

Jiří Langmajer a Ondřej Vetchý. Foto: Bontonfilm

Jozef tajne miluje krásnu susedku Anežku (Linda Rybová) a teší sa na stredajšie šachové partie s najlepším kamarátom Václavom (Jiří Langmajer), charizmatickým ladičom pián, ktorý dokáže skvelo naladiť aj väčšinu pianistiek. Hoci Josef vyrobil už množstvo majstrovských nástrojov, vie, že jeho husliarske umenie stále nie je na vrchole. Zatiaľ váha siahnuť po tom najlepšom dreve, ktoré v dielni starostlivo opatruje. Má predsa pred sebou toľko času – na majstrovské husle aj na zoznámenie s Anežkou.

Život sa však môže v okamihu zmeniť a z mora času sa zrazu stane iba kaluž.

Josef si s pomocou priateľov začína plniť všetky sny, ktoré už nechce odkladať.

A tak nakoniec dôjde na majstrovské husle aj tú pravú lásku na celý život.

