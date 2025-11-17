Do kín sa so svojím pokračovaním vracia Čarodejka: Jeden z najúspešnejších filmov minulého roka

Divákov čaká fantastický dej plný napätia, emócií a nádhernej hudby. V kinách si môžete príbeh kúzelného priateľstva pozrieť od 20. novembra.
A teraz, nech už naše príbehy skončia akokoľvek, viem, že si prepísala ten môj tým, že si bola mojou priateľkou…
Film Čarodejka: Druhá časť sa začína presne tam, kde sa skončil predchádzajúci diel. Elphaba (Cynthia Erivo) prežíva v ústraní, v hlbokých lesoch krajiny Oz, a znepokojene sleduje, ako ju verejná mienka čoraz hlasnejšie označuje za Zlú čarodejnicu zo Západu a pripisuje jej všetko zlé, čo sa v ríši deje. Nitky pritom v úzadí ťahá Madame Morrible (Michelle Yeoh) v spolupráci s mýtickým Čarodejníkom (Jeff Goldblum). Spoločne zneužívajú krásnu, no trochu naivnú Glindu (Ariana Grande). Vytvorili z nej Elphabin protipól, Dobrú čarodejku, ktorá má Oz zachrániť. Obaja však podcenili jednu zásadnú vec – pevnosť priateľského puta, ktoré kedysi vzniklo medzi Glindou a Elphabou a napriek všetkým okolnostiam stále trvá. Madame Morrible a Čarodejník sa môžu spoliehať len na to, že kamarátky navždy rozdelí princ Fiyero (Jonathan Bailey), pretože obe k nemu vo svojich srdciach prechovávajú silné city. On si však pochopiteľne, môže vybrať len jednu. Keď navyše obrovská búrka prinesie do krajiny Oz dievčatko Dorotku až z ďalekého Kansasu, nastane chaos, ktorý skríži plány úplne všetkým.
Podľa režiséra Jona M. Chua je druhá časť Čarodejky príbehovo bohatšia, no zároveň trochu temnejšia. „Dejú sa tu bláznivé veci. Som však presvedčený, že diváci, ktorí sa s nami na túto emocionálnu púť vydali, ju budú chcieť absolvovať až do konca,“ teší sa tvorca na zopakovanie rozprávkových výsledkov prvého dielu.
Trailer k filmu:
V roku 2024 film Čarodejka nielen, že celosvetovo prekonal rekordy v návštevnosti kín a stal sa najúspešnejšou filmovou adaptáciou broadwayského muzikálu všetkých čias, ale aj potvrdil, prečo si tento príbeh za viac ako dve desaťročia získal takú silnú priazeň divákov po celom svete. Teraz, vo filme Čarodejka: Druhá časť, emocionálna sila tohto príbehu dosahuje svoj vrchol.
„Muzikál Čarodejka vždy čerpal z niečoho univerzálneho,“ hovorí producent Marc Platt. „Je plný spektakulárnych scén, hudby a mágie, ale v podstate je to príbeh o pravde, vnímaní a voľbách medzi dobrom a zlom. To mu dáva jeho silu. Odráža svet, v ktorom žijeme, ako ľahko sa ľudia dajú ovplyvniť ilúziou, ako rýchlo uveríme tomu, čomu chceme veriť. A predsa sú v jeho jadre súcit, odvaha a priateľstvo, veci, ktoré nás motivujú konať dobro. To, čo robí Druhú časť takou výnimočnou, je to, že tieto témy sú dnes ešte aktuálnejšie. Príbeh naďalej kladie otázky o tom, čo je pravda, čo je správne a v akom svete chceme žiť. Je to pripomienka toho, že aj na takomto fantastickom mieste, ako je Oz, najsilnejším druhom mágie je ľudská schopnosť empatie a porozumenia.“
Druhá časť zodpovie všetky otázky, ktoré po prvom filme ostali nastolené, ale nezodpovedané. Ukáže nám nové tváre charakterov a odhalí ich vlastnosti, o ktorých sme doposiaľ ani netušili. Samozrejme, opäť v sprievode veľkolepých scén, výnimočných speváckych výkonov a v neposlednom rade unikátnej scenérie filmu, o ktorú sa opäť postaral produkčný dizajnér Nathan Crowley, ktorý za prvý film získal cenu Akadémie. Oscara® za prvý film získal aj kostýmový výtvarník Paul Tazewell, ktorý sa vrátil aj do pokračovania Čarodejky, avšak s obmeneným prístupom. Vizuálny jazyk sa posunul od mladíckeho objavovania sveta k zúčtovaniu. Tazewell hovorí: „Sústredili sme sa na textúry, ktoré odrážajú to, kým sa tieto postavy stali a čo ich stojí, aby zostali verné samy sebe.‟ Tawewell viedol stovky remeselníkov, ktorí sa podieľali na komplexnej tvorbe kostýmov, vrátane krajčírskych prác, vyšívania, farbenia, tkania a šitia na mieru.
Do zákulisia sa vrátila aj makeup artistka Frances Hannon, ktorá si za prvý diel tiež odniesla Oscara® a ktorá opäť pracovala bez digitálnych efektov, ale ručnou prácou dotvorila obrazy a ich protagonistov od veľmi intímnych momentov až po veľkolepé spoločné scény. Nenechajte si ujsť záver príbehu, ktorý odhalí, ako to v krajine Oz v skutočnosti je. Alebo neodhalí?
Celými rodinami milovaný muzikál Čarodejka: Druhá časť prinesie do našich kín distribučná spoločnosť CinemArt SK 20. novembra.
