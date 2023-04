Do kín príde nový film od producentov úspešnej komédie Striedavka. Pozrite si trailer

Žiť sa nedá naučiť, každý z nás je v tom len obyčajný samouk. Rovnako ako hlavná hrdinka novej komédie s názvom Život pre samoukov od režisérky Jitky Rudolfovej. Klára (Jana Plodková) je štyridsiatnička, ktorej život pripraví množstvo nečakaných prekvapení. Ona však našťastie všetky svoje problémy aj samu seba berie s nadhľadom a poriadnou dávkou sarkazmu. Film od producentov úspešnej komédie Striedavka vznikol podľa obľúbenej knihy Barbory Šťastnej Láska pre samoukov. Do slovenských kín príde 6. júla 2023.

„Nový život, noví muži, tak prečo si pripadám ako stará krava?“ tak znie anotácia knižnej predlohy a práve irónia a sebairónia hlavnej hrdinky sú aj jedným zo základných kameňov filmu. „Kniha Báry Šťastnej sa mi páčila najmä vďaka irónii a celkovému nadhľadu nad životnými situáciami, ktoré v určitom veku zažíva väčšina žien. Vo filmovej verzii sme však museli príbeh trochu zhustiť, takže v ňom v porovnaní s knihou nie je toľko milostných románikov a nápadníkov hlavnej hrdinky Kláry,“ hovorí režisérka Jitka Rudolfová.

Foto: Zuzana Panská

Klára (Jana Plodková) je aj po štyridsiatke v ľúbostných záležitostiach občas rovnako neistá a zmätená ako v osemnástich, akurát už to nevyzerá tak roztomilo. Jej manželstvo sa zo dňa na deň skončí a ona sa opäť ocitne v nepredvídateľnom svete randenia a zoznamovacích trapasov. Popri tom ešte vychováva dve dcéry, snaží sa prežiť životný štýl svojej excentrickej mamy (Zuzana Kronerová), u ktorej nájde prechodné bývanie, a okrem toho jej začne dávať rady do života svojrázna vzťahová koučka, influencerka a „trénerka šťastia“ (Barbora Seidlová). V ďalších úlohách sa predstavia Jaroslav Plesl, David Švehlík, Václav Neužil, Lukáš Příkazký či Simona Babčáková.

Foto: Zuzana Panská

„Verím, že to bude inteligentná, svieža a vtipná komédia, ktorú stojí za to vidieť. Režisérka Jitka Rudolfová, skvelá Jana Plodková a vlastne aj zvyšok hereckého obsadenia by mali byť zárukou kvality,“ zamyslel sa počas natáčania David Švehlík, ktorý hrá jedného z nápadníkov hlavnej postavy. „Je to film o tom, ako sa na rozchod pozrieť s nadhľadom a s humorom. To je dôležité, lebo humor je liek na všetko,“ dodáva predstaviteľ Klárinho filmového (ex)manžela Jaroslav Plesl.

Foto: Zuzana Panská

Slovo „láska“ z názvu knižnej predlohy tvorcovia vo filme zmenili na „život“. „Je to viac komédia než romantika. Akákoľvek romantika je totiž vo filme vždy nejako prevalcovaná nečakanými okolnosťami, iróniou a sarkazmom hlavnej hrdinky,“ hovorí o snímke Život pre samoukov režisérka.

„Klára je roztržitá, nesebavedomá, ale vtipná. Svoj život má vo veľkej miere naplánovaný, ale dostane sa do situácie, keď jej plány prestanú vychádzať a začne tak trochu tápať,“ opisuje Jana Plodková svoju postavu.

Foto: Zuzana Panská

„Jana je herečka, s ktorou je radosť spolupracovať. Okrem toho si myslím, že má značný komediálny talent, ktorý dokáže uplatniť v rozličných situáciách – od veľkých gest až po minimalistické humorné nuansy. Na postavu Kláry sa ideálne hodí,“ chváli hlavnú predstaviteľku Jitka Rudolfová.

Producentom komédie Život pre samoukov je Luminar Film, partnerom filmu je Voyo a TV Markíza. Film podporil Audiovizuálny fond, distribútorom je BONTONFILM.

TRAILER

Scenár a réžia: Jitka Rudolfová

Kamera: Ferdinand Mazurek

Strih: Adéla Špaljová

Hudba: Jiří Burian

Vedúci výpravy: Bready Bailey

Zvuk: Richard Müller

Architektka: Zuzana Mazáčová

Kostýmový výtvarník: Marek Cpin

Masky: Klára Hubalová, Zuzana Peschlová

Producenti: Luminar Film – Martin Růžička, Jindřich Motýl

Koproducent: Attack Film – Ľubomír Slivka

Hlavný partner: Voyo a TV Markíza

Hrajú: Jana Plodková, Zuzana Kronerová, Barbora Seidlová, Jaroslav Plesl, David Švehlík, Václav Neužil Lukáš Příkazký, Simona Babčáková, Andrej Polák, Anna Michalcová, Luna Sofie Bauer, Anežka Kubátová, Jiří Vyorálek, Halka Jeřábek Třešňáková, Lenka Šebek Loubalová, Martin E. Kyšperský, Jelena Juklová a ďalší

