Do kín prichádza „výbušná“ akčná novinka s Liamom Neesonom v hlavnej úlohe

Keď sa spojí 96 hodín s Kobrou 11 a Nebezpečnou rýchlosťou, vznikne z toho nový akčný triler s názvom Vražedná jazda. Bankový biznismen vezie svoje deti do školy a počas jazdy mu tajomný hlas v telefóne oznámi, že jeho auto je plné výbušnín. Nesmie z neho vystúpiť, inak auto vybuchne, a zároveň sa musí riadiť pokynmi neznámeho volajúceho. Začínajú sa pekelné preteky s časom.

Matt Turner s tvárou Liama Neesona je úspešný americký bankár, ktorý buduje svoju kariéru v Berlíne a snaží sa zladiť náročnú prácu s rodinným životom. Veľmi sa mu to však nedarí. No práve dnes sľúbil manželke, že aspoň odvezie deti do školy. Počas cesty autom po rannom Berlíne mu zazvoní telefón a záhadný neznámy mu oznámi, že pod jeho sedadlom je bomba, ktorá vybuchne hneď, ako sa niekto pokúsi vystúpiť z auta. Ak rýchlo nevykoná požadované úlohy, on aj jeho deti vyletia do vzduchu. Ako dôkaz mu volajúci predvedie niekoľko výbuchov, ktorých obeťami sa stanú nevinní ľudia. Uväznený vo svojom aute a v plnej rýchlosti sa Matt vydáva na zbesilú jazdu mestom, počas ktorej musí plniť čoraz šialenejšie a nebezpečnejšie pokyny. Čoskoro má navyše v pätách políciu. Sám proti všetkým, proti času a proti tikajúcej bombe sa snaží zachrániť svoje deti a zistiť, kto s ním rozohral túto smrtiacu hru. Jediná cesta k vykúpeniu a odplate je tá na plný plyn…

Jedným z producentov filmu Vražedná jazda je Jaume Collet-Serra, ktorý sa podieľal ako režisér aj na predchádzajúcich úspešných trileroch Non-Stop a Muž vo vlaku s Liamom Neesonom v hlavnej úlohe. Po akcii v lietadle a vo vlaku udržal ikonického herca aj tentoraz v stiesnenom, uzavretom priestore a Liama Neesona posadil do auta, z ktorého niet úniku.

„Je to rola šitá na mieru Liamovi, využíva v nej všetko, v čom je taký skvelý. Ale je tu aj niečo nové. Jeho hrdina tentoraz nie je bývalý policajt ani bývalý agent a nemá žiadne špeciálne schopnosti ani výcvik. Tentokrát hrá úplne obyčajného chlapíka a je v tom skvelý,“ zložil hereckej legende poklonu Jaume Collet-Serra.

Režisérom filmu je Nimród Antal, ktorý si svoje hollywoodske renomé vyslúžil snímkami Motel smrti, Predátori či réžiou niekoľkých epizód seriálu Stranger Things.

Na najnapínavejšiu prehliadku berlínskych pamiatok, akú si len viete predstaviť, sa môžete tešiť v kinách už 24. augusta.

