Do kín prichádza špionážny thriller Amatér: V hlavnej úlohe sa predstaví Rami Malek

Vo svete, kde sú diváci zvyknutí vidieť na veľkom plátne elegantných, vycvičených špiónov a akčných hrdinov, sa film „Amatér“ vymyká z radu vďaka nečakanému hlavnému hrdinovi. Tento drsný thriller o pomste prináša do špionážneho žánru inteligentný, hlboko ľudský príbeh. Vo svojej podstate film kladie otázku, ktorá presahuje bežné špionážne filmy: ako ďaleko by ste zašli, aby ste pomstili svoju životnú lásku? Amatér prichádza do kín 10. apríla.

Amatér je americký špionážny thriller režiséra Jamesa Hawesa a scenáristov Kena Nolana a Garyho Spinelliho, nakrútený podľa rovnomenného románu Roberta Littella z roku 1981. Hrajú v ňom Rami Malek, Rachel Brosnahan, Caitríona Balfe, Jon Bernthal, Michael Stuhlbarg, Holt McCallany, Julianne Nicholson, Adrian Martinez, Danny Sapani a Laurence Fishburne. Charlie Heller je brilantný, ale hlboko introvertný vyšetrovateľ CIA, ktorý pracuje v suteréne centrály v Langley a ktorého život sa obráti naruby, keď pri teroristickom útoku v Londýne zahynie jeho manželka. Keď jeho nadriadení odmietnu konať, vezme veci do vlastných rúk a vydá sa na nebezpečnú cestu naprieč svetom, aby vypátral páchateľov a využil svoju inteligenciu ako najlepšiu zbraň na pomstu.

Pozrite si trailer tu:

„V jednom momente som sa ho spýtal: Je na začiatku medzi Charliem a Sarah dosť lásky? A on mi povedal: Nie, Rami, toto je všedný deň,“ spomína Malek na spoliuprácu s režisérom Hawesom. „Tá jednoduchosť, tá pokora, tá všedná chvíľa, keď si jednoducho uvaril kávu, sa stala tou najtragickejšou vecou. V tej chvíli som sa od neho veľa naučil.“

Herec Holt McCallany má na režiséra veľmi podobný názor: „Je to energický, premýšľavý a veľmi spolupracujúci režisér. Má naozaj dobré nápady, ale zároveň je otvorený vypočuť si nápady svojich hercov. Vďaka nemu je tvorivý proces príjemný.“

Aj vizuálnu identitu filmu formovali talentovaní dizajnéri a štáb, s ktorými Hawes spolupracoval a ktorí jemným, ale silným spôsobom oživili svet filmu Amatér.

Pre Maleka bol výber kostýmov zásadný pre zachovanie amatérskeho dojmu z filmu, najmä pre jeho postavu. „Suzie Harman odviedla mimoriadnu prácu. Či už to bola tepláková súprava, alebo drsnejší vzhľad, všetko to pomohlo zachovať tú amatérsku kvalitu v jadre toho, kým je,“ povedal.

Ale aj prístup kameramana Martina Ruheho vynikol v očiach Maleka, ktorý si jeho prácu veľmi pochvaľoval. „Mám rád, keď kameraman aj rozmýšľa,“ vysvetľuje Malek. „Nie je nič lepšie, ako mať tú víziu priamo za objektívom. Sústredí ma to spôsobom, ktorý iné aspekty filmovej tvorby nemajú. Všetci sme mali spolu skvelú dynamiku, čo filmu pridalo na autenticite.“

Filmári sa za čo najlepším stvárnením svojho príbehu presúvali po celom svete. Východiskovým bodom je Londýn, pričom smrť Sarah sa natáčala na jednej z najikonickejších londýnskych železničných staníc, St. Pancras, kde sa nachádza vysokorýchlostná železničná linka Eurostar. Maleka mimoriadne teší, že produkcia mohla rušnú stanicu uzavrieť. „Odpusťte nám všetci, ktorí ste v tých dňoch cestovali,“ hovorí.

Herci a štáb zamierili aj do Paríža, aby nakrútili exteriérové scény, v ktorých Heller loví jedného z teroristov, a potom sa vydali do Marseille, kde sa odohrali ďalšie momenty Hellerovho dobrodružstva.

Pre tvorcov filmu bol ďalšou vysnívanou lokalitou Istanbul – pulzujúce, zložité mesto, ktoré sa rozprestiera medzi kontinentmi a dejinami. Hawes vyzdvihol jeho sugestívnu príťažlivosť a povedal: „Istanbul sa na plátne nevidí často. Je na hranici medzi Východom a Západom a má väzby na Rusko. Je jednoducho o niečo ostrejší, exotickejší a vzrušujúcejší.“

Nenechajte si ujsť tento jedinečný thriller, prepracovaný a mimoriadne príťažlivý nielen svojím príbehom, ale aj spracovaním, lokáciami, hereckými výkonmi, netradičnou kamerou a skvelou profesionálnou prácou na každej úrovni tvorby.

Špionážny thriller Amatér prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť CinemArt SK už 10. apríla 2025.

