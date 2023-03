Do kín prichádza „chlpatá“ animovaná novinka od scenáristu Shreka

Zo sveta Úžasnej Plochozeme a kníh Terryho Pratchetta prichádzajú na veľké plátno obľúbení hrdinovia v animovanej komédii pre celú rodinu s názvom Úžasný Mauric. Prefíkaný hovoriaci kocúr Mauric sa dá dokopy s partičkou inteligentných potkanov, s jedným nie veľmi bystrým chlapcom a spolu vymyslia plán ako ošklbať obyvateľov malého, ospalého mesta. V jeho podzemí sa však ukrýva tajomstvo a Mauricov dokonalý podvod sa zmení na nečakané dobrodružstvo.

Mauric je kocúr ulice. Je všetkými masťami mazaný a ako každá správna mačka myslí iba sám na seba. Jedného dňa však zrazu zistí, že začína mať ľudské myšlienky a dokonca dokáže rozprávať. A nie je v tom sám! Potkany z miestneho klanu sú na tom rovnako – začali rozprávať, inteligentne uvažovať a zaujímať sa o vzdelanie. Vraj zjedli niečo zo skládky pri čarovnej univerzite. Keďže sú potkany inteligentné ako ľudia, Mauric ich už nemôže považovať za svoju potravu, rozhodne sa ich preto využiť aspoň ako svojich „obchodných partnerov“. Kocúr a hlodavce tak vytvoria zvláštne spojenectvo a do ich partie pribudne aj jeden mladý chlapec, ktorý síce nie je veľmi bystrý, dokáže však hrať na píšťalke. Všetkých spojí Mauricov dokonalý „podnikateľský“ plán.

Foto: Bontonfilm

Svojrázna skupinka cestuje z mesta do mesta, potkany všade začnú ľuďom škodiť a keď už je najhoršie, chlapec príde do mesta ako záchranca a s pomocou píšťalky z neho všetky „zákerné“ hlodavce vyvedie. Samozrejme si za to nechá od miestnych obyvateľov štedro zaplatiť a o odmenu sa potom všetci „spojenci“ podelia. Teraz však dorazili do mesta, v ktorom niečo nehrá. Zaváňa to tu sprisahaním nielen na zemi, ale aj pod ňou. V podzemí sa totiž ukrýva naozaj desivé, zlovestné tajomstvo. Osvedčený trik sa náhle zvrtne a namiesto množstva zlata čaká na „úžasnú“ partičku veľké, napínavé a poriadne nebezpečné dobrodružstvo.

Za svoju knihu Úžasný Mauric a jeho vzdelané hlodavce, ktorá je svojským spracovaním známej legendy o potkaniarovi, získal Terry Pratchett Carnegieho medailu, prestížne ocenenie za literatúru pre deti a mládež. Vo filmovom svete sa tejto oceňovanej predlohy zhostil ten najpovolanejší z najpovolanejších – scenárista Terry Rossio, ktorý získal cenu BAFTA a bol nominovaný na Oscara za scenár ku kultovému animovanému filmu Shrek. Rossio napísal tiež scenár ku všetkým dielom Pirátov z Karibiku. „Terrymu Rossiovi sa podarilo zachytiť a brilantne preniesť na filmové plátno Pratchettov originálny, jemne ostrý, no zároveň rafinovaný humor. Vo filme bolo pre nás kľúčové využitie tohto netypického humoru a zároveň starostlivá úprava vizuálnych prvkov, aby sme zmiernili temnejšie aspekty príbehu a posilnili tak prvok rodinnej zábavy bez toho, aby sme stratili povestný štýl Terryho Pratchetta,“ hovorí režisér Toby Genkel.

Aj dizajn postáv mal vo filme Úžasný Mauric na starosti skúsený a oceňovaný tvorca – ilustrátor Carter Goodrich, ktorý má na konte animované filmy ako Príšerky s.r.o., Hľadá sa Nemo, Ratatouille, Neskrotná, Lovecká sezóna, Hotel Transylvánia, Krúdovci, Coco či Ja, zloduch. Za svoju prácu v oblasti animácie získal 2 ceny Annie a dokopy 6 nominácií na toto prestížne ocenenie, udeľované Medzinárodnou asociáciou animovaného filmu.

Foto: Bontonfilm

U našich západných susedov sa Úžasný Mauric stretol s mimoriadnym diváckym ohlasom a pozitívnym prijatím zo strany fanúšikov Terryho Pratchetta aj odbornej filmovej verejnosti. Podľa väčšiny českých recenzentov sa tvorcom rozprávačský talent a humor Terryho Pratchetta podarilo úspešne preniesť na plátno a film je tak dôstojnou adaptáciou vynikajúcej knižnej predlohy, i keď z pochopiteľných dôvodov vychádza v ústrety najmä detskému divákovi. Napriek tomu si film vraj užijú aj dospelí a všetci fanúšikovia legendárneho Terryho Pratchetta.

Foto: Bontonfilm

Či sa animáku Úžasný Mauric bude dariť rovnako aj v slovenských kinách, sa dozvieme už čoskoro. Film bude mať na Slovensku premiéru 9. marca 2023 a v kinách si ho vychutnáte s kvalitným slovenským dabingom. V slovenskom znení sa predstavia Peter Marcin, Dárius Koči, Lenka Debnárová, Dušan Szabó, René Jankovič, Peter Sklár a ďalší.

