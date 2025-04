Do kín dorazili Hriešnici, originálny upírsky príbeh s množstvom prekvapení

„Ak budeš tancovať s diablom, jedného dňa si ho privedieš domov…“

Pokojné mestečko na americkom juhu, tridsiate roky minulého storočia. Po dlhej dobe sa zo sveta domov vracajú bratia – dvojičky – Smoke a Stack. Nesú si so sebou trpké skúsenosti z I. svetovej vojny aj z časov po nej, keď sa snažili prežiť v mafiánmi ovládanom Chicagu. Problematickú minulosť chcú nechať za sebou a začať nový život, takže nečakajú, že na nich v domovine striehne ešte väčšie zlo, než s akým mali tú česť doteraz. Do slovenských kín prišli Hriešnici a prvé ohlasy naznačujú, že sa môžeme tešiť na jeden z najlepších filmov roka!

Foto: Continental film

Novinka režiséra a scenáristu Ryana Cooglera, tvorcu filmov Čierny panter či Creed, sa aktuálne pýši skóre 99 % na internetovom portáli Rotten Tomatoes, ktorý poskytuje prehľad o počte pozitívnych recenzií. Recenzenti vyzdvihujú Cooglerovo filmárske majstrovstvo po technickej stránke, ospevujú vizuálne spracovanie i zvukovú zložku, vrátane skvelej hudby, ale oceňujú aj originálny prístup k žánrovému rozprávaniu. Hriešnici podľa nich ponúkajú omnoho viac, než od filmu s upírmi očakávame – a práve v tom je ich sila! Prvoplánový horor? Na to zabudnite!

„Náš film, to je unikát. Ohýba žánre, mieša ich. Sú v ňom upíri, ale sú len jednou z mnohých zložiek. Myslím, že tým ľudí prekvapíme,“ hovorí filmár a dodáva, že do svojej novinky vložil mnoho zo seba samého, nechal sa inšpirovať vlastnou rodinnou históriou i láskou k filmovému médiu. „Tento film je mojím milostným listom kinematografii a samotnému zážitku z návštevy kina – všetkým tým dôvodom, pre ktoré opustíte dom a idete do kina pozrieť si príbeh spoločne s množstvom neznámych ľudí. Takže na prvom mieste je zážitok z premietania v kine. Ďalej by som spomenul našich neuveriteľných hercov – a Mike je na samom vrchole toho zoznamu, pretože stvárňuje dve postavy!“

Coogler hovorí o svojom „dvornom“ hercovi Michaelovi B. Jordanovi, ktorý stvárňuje oboch hlavných hrdinov snímky. Zahrať dvoch bratov s rovnakými fyzickými črtami, no rozdielnymi povahami, predstavovalo aj pre skúseného herca obrovskú výzvu. „Bolo to mimoriadne náročné. Mal som pocit, akoby som nakrúcal film úplne prvýkrát. Neexistoval žiadny návod ani plán, ako začať najskôr ako jedna postava, nakrútiť zábery z tej strany a potom sa prehodiť do druhej postavy. Ale časom som si jednoducho začal vytvárať vlastný rytmus.“

Foto: Continental film

Jordan, ktorý je aj slovenskému publiku známy zo spomínaných filmov Čierny panter, Creed či Fantastická štvorka, sa mohol opierať o vynikajúci herecký ansámbel. Herečka Hailee Steinfeld má síce len 28 rokov, ale za sebou mimoriadne pestrú hereckú i spevácku kariéru. Už ako 14-ročná bola nominovaná na Oscara za svoju úlohu vo filme Skutočná guráž, neskôr sme ju mohli vidieť v snímkach Krásnych sedemnásť, Bumblebee či v seriáli Hawkeye. Jack O´Connell herecky začínal tiež ako teenager, zaujal napríklad v horore Jazero smrti, neskôr sa objavil vo filmoch 71, 300: Vzostup impéria či seriáloch Skins a Severné vody. Herečka Wunmi Mosaku prerazila dvojicou hororov – filmom Jeho dom a seriálom Lovecraftova zem. Nedávno sme ju mohli vidieť v úlohe strážkyne poriadku časových línií v seriáloch Loki a filme Deadpool & Wolverine.

Foto: Continental film

Nechajte sa zlákať touto skvelou spoločnosťou! Využite veľkonočné dni a zájdite do kina na mysteriózny thriller Hriešnici, pri ktorom sa budete báť, tŕpnuť napätím a nechávať sa prekvapovať, kam až vás filmárska fantázia zavedie! Horúcu novinku a jeden z najviac pochvaľovaných filmov roka priniesla do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film. V ponuke ho nájdete aj vo formáte IMAX s nadštandardne kvalitným obrazom i zvukom, pre ktorý bol špeciálnymi technológiami nakrútený.

Informačný servis