Do Bieloruska smeruje ďalší konvoj wagnerovcov

Tretí konvoj ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny prišiel do Bieloruska a smeruje do tábora pri meste Asipovičy. Uviedla to v pondelok nezávislá bieloruská monitorovacia skupina Hajun.

„Ďalší veľký konvoj žoldnierov z Wagnerovej skupiny sa práve teraz pohybuje po diaľnici M5 smerom na Asipovičy do tábora v dedine Ceľ,“ napísala skupina Hajun na komunikačnej platforme Telegram. Podľa jej správy je v kolóne 20 vozidiel s vlajkami Wagnerovej skupiny. Informuje o tom web Kyiv Independent.

Bieloruské štátne médiá v piatok uviedli, že wagnerovci sú v krajine preto, aby cvičili bieloruské sily teritoriálnej obrany. Bieloruský diktátor Alexander Lukašenko údajne pomohol sprostredkovať dohodu o odchode zakladateľa Wagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina a jeho vojakov do Bieloruska po tom, ako počas ozbrojenej vzbury v závere júna prišli takmer k Moskve.

Ukrajinská pohraničná stráž uviedla, že wagnerovci v Bielorusku nepredstavujú pre Ukrajinu vážnu hrozbu, keďže sú ich len stovky.