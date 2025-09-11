Na tridsiatky už zabudnite. Meteorológ Peter Jurčovič ukázal predpoveď počasia na 30 dní - FOTO

Výdatný dážď dnes ustane, ale meteorológovia na tento týždeň ešte jeden studený front a zrážky predpovedajú. Malo by to byť v nedeľu, kedy bude aj najchladnejšie. Potom sa teploty opäť zvýšia a meteorológ Peter Jurčovič ukázal aj dlhodobú predpoveď počasia na 30 dní.
Ako v relácii Najlepšie počasie na TV Joj priblížil meteorológ Peter Jurčovič, momentálne na počasie výrazne vplýva oblačnosť, ktorá k nám prichádza od juhozápadu.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti Facebook uvádza, že výdatný dážď k nám priniesla tlaková níž, ktorá sa z jadranskej oblasti cez naše územie a Moravu nad Poľsko presúva po zvlnenom studenom fronte. „Zrážky budú vypadávať prevažne v teplej časti frontu v silnom južnom až juhovýchodnom prúdení,“ priblížili meteorológovia.
Počasie na dnes (štvrtok)
Aj vo štvrtok je ešte na Slovensku oblačno až zamračené, ale v západnej polovici územia bude postupne prevažne malá oblačnosť a k večeru to už bude takmer všade bez zrážok.
Najvyššia denná teplota vo štvrtok dosiahne 21 až 26, na severe miestami okolo 19 a na horách vo výške 1500 m bude okolo 12 stupňov Celzia.
Dážď a výstrahy prvého a druhého stupňa
Pre väčšinou okresov boli už od stredajšieho popoludnia v platnosti varovanie pred silným dažďom, ale vo štvrtok budú postupne miznúť.
Vyššia výstraha druhého stupňa bola do štvrtku šiestej hodiny rannej vydaná v okresoch Bratislava, Banská Štiavnica, Veľký Krtíš, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Prievidza, Trenčín, Topoľčany, Zlaté Moravce, Piešťany, Trnava aj Turčianske Teplice. O 10.00 oranžové varovanie skončí aj v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Detva, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Zvolen, Rožňava a Liptovský Mikuláš. Najdlhšie, do šiestej večer, výstraha platí pre okresy Gelnica, Košice okolie a Spišská Nová Ves.
Varovanie prvého stupňa pred dažďom bolo do štvrtku 6.00 v platnosti v okresoch Malacky, Senec, Považská Bystrica, Púchov, Komárno, Levice, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Senica, Skalica, Bytča, Martin a Žilina. Od 10:00 už nebudú žlté ani okresy Poprad aj Ružomberok a do šiestej večer, naopak, ešte ostanú v platnosti pre okresy Košice mesto, Sobrance, Trebišov, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník a Vranov nad Topľou.
Ako priblížil SHMÚ na svojom webe, v okresoch s oranžovou výstrahou mohlo ojedinele napršať viac ako 50 mm zrážok a v tých, pre ktoré bola vydaná výstraha prvého stupňa to mohlo byť ojedinele 35 mm.
Počasie na zajtra a víkend (sobota, nedeľa)
Meteorológ Peter Jurčovič v tomto týždni avizuje ešte jeden studený front. „Zatiaľ pred týmto frontom sme ešte v teplom vzduchu a v stredu bolo na východe ešte aj 27 stupňov Celzia, ale treba rátať s tým, že v nedeľu bude maximálne 22,“ predpovedá.
V ďalších dňoch bude podľa meteorológa Petra Jurčoviča prevažovať veľa oblačnosti a to hlavne v sobotu a v nedeľu. „V piatok ešte tak v noci nejaké zrážky budú,“ priblížil s tým, že teplota by mala byť v piatok ešte 26 a v sobotu 27 stupňov Celzia. „V nedeľu príde ďalší studený front a bude maximálne len 22 stupňov Celzia,“ uviedol v predpovedi počasia na Jojke.
Ako je vidieť na grafickej predpovedi SHMÚ od pondelka teploty opäť stúpnu, v pondelok na 25 stupňov Celzia a v utorok bude ešte o stupienok viac. „Znovu sa vyčasí a bude aj menej oblakov,“ podotkol meteorológ Peter Jurčovič. Môžeme teda skonštatovať, že najchladnejším dňom v tomto týždni bude nedeľa.
Dlhodobá predpoveď počasia na 30 dní
Dlhodobá predpoveď na 30 dní naznačuje, že by malo byť teplotne priemerné počasie alebo aj slabo nadpriemerné a z hľadiska zrážok asi priemerné. „Najteplejšie má byť zhruba do polovice septembra, potom ako sa budú predlžovať noci a skracovať dni, sa to už bude schladzovať,“ priblížil.