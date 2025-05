dm vyzýva na rozhovory o ženskom zdraví a prináša do škôl bezplatné menštruačné potreby

Krajiny koncernu dm drogerie markt sa už tretí rok angažujú v oblasti zdravia žien a aktívne sa zasadzujú za odstránenie tabu okolo menštruácie. Hlavný dôraz kladú na pomoc ľuďom žijúcim v menštruačnej chudobe.

Dm sa aj toto leto komunikačne zameriava na ženské zdravie, konkrétne na témy hormonálneho zdravia a menštruačného cyklu, starostlivosti o pleť, dôležitosti stravy a pohybu, sexualitu a materstvo. Oslovuje aj mužov a poskytuje im prehľadného online sprievodcu o tom, čo by mali vedieť o ženskom zdraví. Práve vzájomné porozumenie a dialóg v spoločnosti vníma kampaň ako východisko pre detabuizáciu prospešnú pre všetkých.

Menštruačné potreby sú v dm vnímané ako nevyhnutný štandard. Spoločnosť ich preto poskytuje zadarmo na toaletách pre všetky spolupracovníčky aj vo všetkých zákazníckych toaletách v predajniach. Finančne aj produktovo v tejto veci pravidelne pomáha aj organizáciám z neziskového sektora. V júni spustí novú výzvu pre základné školy, ktorým chce tento štandard poskytnúť pre ich žiačky. „Menštruácia nesmie byť dôvodom na nepríjemné pocity, hanbu či absencie na vyučovaní. Pre mladých ľudí chceme byť podporou, a preto dávame školám možnosť uchádzať sa o zásobníky – menštruačné skrinky – dopĺňané menštruačnými potrebami,“ priblížila aktivitu spoločenskej zodpovednosti Natália Franková, skupinová vedúca marketingu dm drogerie markt.

Prihlasovanie žiadostí do výzvy bude prebiehať od 2. do 30. júna na stránke www.dm-spolocne.sk. Tridsať najlepšie hodnotených škôl získa menštruačné skrinky na dievčenské toalety a ich produktové dopĺňanie. Na podporu povedomia o téme a zapojenie svojich zákazníkov do pomoci druhým je táto aktivita financovaná výťažkom z predaja. „Z každého produktu značky Jessa predaného v júni venujeme 20 centov na inštaláciu menštruačných skriniek na školách,“ vysvetlila fungovanie aktivity Franková.

V rámci dobrovoľníckych aktivít spolupracovníkov dm v školskom roku 2024/2025 prináša do škôl aj edukačné prednášky približujúce prežívanie menštruačného cyklu a menštruácie. „Sme veľmi radi, že sme našli niekoľko stálych ambasádoriek tejto témy z celého Slovenska a vďaka nim sme informácie bez mýtov priniesli už k 400 žiačkam,“ sumarizovala Franková. Aktivita bude pokračovať aj v nasledujúcom školskom roku.

Spolupracovníci dm sú k vzdelávaniu, zdravému životnému štýlu a starostlivosti o seba vedení počas celého roka. Príkladom je vybavenie nového sídla spoločnosti, dm dialogica, do ktorého sa administratívni pracovníci presťahovali na začiatku tohto roka. V dialogicu vedia spolupracovníci dm využívať plne vybavenú fitness miestnosť a jogovú miestnosť a pravidelne sa prihlasovať na skupinové cvičenia či masáž.

Menštruácia je prirodzenou súčasťou ženského tela

Ako téma je menštruácia v mnohých spoločnostiach stále neviditeľná, zanedbávaná alebo tabuizovaná. Potvrdzujú to aj výsledky medzinárodnej správy o menštruácii, ktorú minulý rok realizovala spoločnosť dm drogerie markt spolu s inštitútom pre výskum trhu Spectra.

Prieskum, ktorého sa zúčastnilo viac ako 6 000 žien v jedenástich európskych krajinách, ukázal, že 60 % účastníčok vníma rozhovory o menštruačných bolestiach, hygiene či prístupe k menštruačným potrebám ako nedostatočne viditeľné v spoločnosti. Pre mnohých ľudí je menštruácia dokonca spojená so spoločenskou stigmatizáciou a s hanbou. Chýba vzdelávanie, spoločenská akceptácia a v niektorých prípadoch aj financie nevyhnutné na jej zvládnutie. Pojem menštruačná chudoba označuje stav, keď si menštruujúce ženy nemôžu dovoliť dostatok menštruačných potrieb alebo žiadne. Rovnako tento pojem zahŕňa aj nedostatok vedomostí o menštruácii.

Informačný servis