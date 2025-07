Djokovič vo Wimbledone postúpil do 2. kola. Pomohli mu zázračné tabletky?

Srbský tenista Novak Djokovič úspešne odštartoval svoju cestu za rekordným 25. grandslamovým titulom, keď v prvom kole dvojhry mužov na londýnskom Wimbledone zdolal Francúza Alexandra Mullera 6:1, 6:7 (7), 6:2, 6:2.

Sedemnásobný víťaz z All England Clubu priznal, že počas zápasu bojoval s nevoľnosťou, ktorú prekonal vďaka „zázračným tabletkám“ od lekárov.

„Užíval som si to, hoci v druhom sete už menej. Prešiel som z pocitu absolútnej pohody na set a pol do absolútneho vyčerpania na 45 minút. Či to bol žalúdočný vírus, neviem. Bojoval som s tým, ale po tabletkách od lekárov sa mi energia vrátila a zápas som dohral v dobrom štýle,“ povedal Djokovič.

Srb vyjadril radosť z návratu na wimbledonskú trávu. „Musím uznať posvätnosť tohto kurtu a turnaja. Je to turnaj detských snov, nikdy nič neberiem ako samozrejmosť,“ uviedol.

Tridsaťosemročný Djokovič, ktorý má na svojom konte 24 grandslamových titulov rovnako ako Margaret Courtová, verí, že práve Wimbledon je jeho najväčšou šancou na historický 25. triumf.

Djokovič prehral posledné dve wimbledonské finále so Španielom Carlosom Alcarazom a má motiváciu vyrovnať rekord Rogera Federera s ôsmimi titulmi v All England Clube.

„Čas sa kráti, keďže Alcaraz a Sinner ovládajú mužský tenis,“ priznal Djokovič.