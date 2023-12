Dizajnový projektor The Freestyle2 od Samsungu: skvelý darček na hranie aj pozeranie filmov

Ideálny darček pre tých, ktorí milujú komfort a zážitky. Vďaka prenosnému projektoru The Freestyle2 od Samsungu môžete mať k dispozícii projektor, hernú konzolu, reproduktor aj náladové osvetlenie kedykoľvek a kdekoľvek. Môžete si vytvoriť unikátny kino zážitok doma aj na chalupe, zahrať si hru s premietaním obrazu na strope pokojne aj z postele, púšťať si obľúbenú hudbu na oslave s priateľmi a vytvoriť si útulnú atmosféru s ambientným osvetlením napríklad aj v stane.

The Freestyle 2. generácie ponúka celkom štyri rôzne spôsoby používania, ktoré môžete naplno využiť doma, ale taktiež veľmi ľahko a pohodlne ho môžete zbaliť aj na cesty. Výhodou je automatické nastavenie a zabudovaný smart systém. Zabudnite na káble a ťažké zariadenia a užite si voľnosť pri sledovaní audiovizuálneho obsahu s The Freestyle2. Aktuálne je vo vianočnej ponuke s Xbox Game Pass, originálnym XBOX ovládačom a prenosnou batériou zadarmo.

Rýchlejší procesor pre hráčov

Oproti predchádzajúcej generácii má nový The Freestyle 2. generácie výkonnejší procesor a väčšiu pamäť, takže je ešte rýchlejší a plynulejší ako Freestyle Gen1.

Projektor dokáže nahradiť smart televízor – po pripojení na internet máte prístup k OOT aplikáciám aj službám Samsungu. Na rozdiel od iných projektorov má automatické vylaďovanie obrazu – vyrovná, vyhladí, zaostrí obraz a zlepší farby. Je jedno, na akú stenu premietate, výsledkom bude vždy rovnako kvalitný obraz. Dokáže to vďaka inteligentným funkciám Auto Keystone, Auto Leveling a Auto Focus. Tieto funkcie sľubovala už prvá generácia, ale pri dvojke naozaj platí, že môžete bez obáv prenechať dolaďovanie na umelú inteligenciu a zatiaľ si urobiť popcorn.

Rozlíšenie obrazu je rovnaké: 1080 Full HD, kvalita farieb s označením PurColor. Projektor dosahuje uhlopriečku až 100″ a ak by vám to bolo málo, môžete zapojiť ďalší projektor a posunúť hranicu až na 160″. To už sľubuje kvalitný zážitok z hrania, na rozdiel od premietania v televízore, ktorý svojou veľkosťou dosť limituje možnosť vnímať detaily. Pri takejto rozsiahlej obrazovke si napríklad oveľa viac užijete cestovanie vesmírom, pretože samotný obraz vás pohltí. To už ani nehovoríme o zvuku, ktorý je prekvapivo dobrý na také malé zariadenie. Samsung zaručuje 360° zvuk bez pridania ďalších reproduktorov. Výdrž originálnej externej batérie, ktorá sa nabíja cez klasický USB-C port, je zhruba tri hodiny. Môžete, samozrejme, premietať so zapojením do elektriny, alebo dokúpiť ďalšiu baterku či powerbanku.

Foto: Samsung

Herný balíček s konzolou aj externou baterkou

Aktuálne je zaujímavá ponuka Samsungu pre hráčov videohier. V rámci vianočnej ponuky kúpite zariadenie spolu s 3-mesačným Xbox Game Passom, originálnym herným ovládačom a prenosnou externou baterkou, všetko v hodnote 999 €.

Ak vás zaujali Samsung zariadenia, môžete siahnuť aj po televízoroch Samsung OLED TV, Neo QLED, QLED, lifestylových televízoroch Samsung The Frame, The Serif, The Sero alebo po soundbaroch. Na výber však máte aj skladacie telefóny s ohybným displejom Samsung Galaxy Z Fold5, Galaxy ZFlip5, sériu Galaxy S23, slúchadlá Galaxy Buds2 Pro, či úplné novinky – tablety Galaxy Tab S9 FE, slúchadlá Galaxy Buds FE, smartfón Galaxy S23 FE či prívesok Galaxy SmartTag2, s ktorým už nič nestratíte. Všetky tipy na vianočné darčeky od Samsungu nájdete tu.

Foto: Samsung

Informačný servis